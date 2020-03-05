Güne Başlarken | 5 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı. Detaylar için tıkla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı. Detaylar için tıkla

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında sahasında Kızılyıldız mts takımını 66-63 yendi. Detaylar için tıkla





Güne Dair Notlar

5 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,9 TL, euro ise 6,78 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı İzmir, 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 12°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 11°C, 23°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 0°C, 19°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Fakat sabah uyandığında içilince bu faydalar daha artıyor.

İlk kural, limon suyunun taze taze sıkılmış olması. İkinci kural ise suyun ılık olması.

Etkiyi artırmak istersen içine nane yaprağı, zencefil ya da çubuk tarçın ekleyebilirsin.

Not: Limonda bol sitrik asit bulunduğu için dişlere daha zarar vermesi amacıyla karışımı pipetle içmek ve sonrasında ağza su çalkalamak iyi olabilir.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Mucize Doktor (FOX)

Dizi önerisi: Band of Brothers

Okunacak kitap önerisi: Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Oynanacak oyun önerisi: Horizon Zero Dawn

Günün spor müsabakaları: Khimki - Torpedo Moskova Rusya Kupası (19:30), Panathinaikos - CSKA Moskova- THY Euroleague (22:00), Napoli - Inter- İtalya Kupası Yarı Final (22:45)

Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine

Diğer etkinlikler: Atılgan Gümüş'ün yönettiği müzikal düello “Two Tenors", izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. MEB Şura Salonu, Ankara

İdil Biret, Beethoven'ın 250. Doğum Yılı Resitali ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde... İzmir

Günlük burç yorumları (5 Mart 2020)

KOÇ: Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız aşkınızı güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütünüz olmasın.

Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız aşkınızı güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütünüz olmasın. BOĞA : İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz. İKİZLER: Çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile düşündürüp şaşırtıyorsunuz.

Çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile düşündürüp şaşırtıyorsunuz. YENGEÇ : Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için, her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için, her konuya uygun çözümler getirmelisiniz. ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz. BAŞAK : İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

: İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. TERAZİ: Yalnızlık tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.

Yalnızlık tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz. AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için de olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için de olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz. YAY : Güçlü enerjiniz var ve her şeyi kendi bakış açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşmalısınız.

: Güçlü enerjiniz var ve her şeyi kendi bakış açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşmalısınız. OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.

Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz daha da hızlanıyor. KOVA : Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde fikirlerinizle öne çıkmak istiyorsunuz.

: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde fikirlerinizle öne çıkmak istiyorsunuz. BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.

5 Mart gününe damga vuran olaylar