Güne Başlarken | 5 Mart 2020
Bugün 2020 yılının 63'üncü gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 767 milyon 40 bin 504 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
05 Mart 2020, Perşembe 07:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı. Detaylar için tıkla
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı. Detaylar için tıkla
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında sahasında Kızılyıldız mts takımını 66-63 yendi. Detaylar için tıkla
- 5 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,9 TL, euro ise 6,78 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı İzmir, 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 12°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 11°C, 23°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 0°C, 19°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Fakat sabah uyandığında içilince bu faydalar daha artıyor.
İlk kural, limon suyunun taze taze sıkılmış olması. İkinci kural ise suyun ılık olması.
Etkiyi artırmak istersen içine nane yaprağı, zencefil ya da çubuk tarçın ekleyebilirsin.
Not: Limonda bol sitrik asit bulunduğu için dişlere daha zarar vermesi amacıyla karışımı pipetle içmek ve sonrasında ağza su çalkalamak iyi olabilir.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Mucize Doktor (FOX)
Dizi önerisi: Band of Brothers
Okunacak kitap önerisi: Otomatik Portakal - Anthony Burgess
Oynanacak oyun önerisi: Horizon Zero Dawn
Günün spor müsabakaları: Khimki - Torpedo Moskova Rusya Kupası (19:30), Panathinaikos - CSKA Moskova- THY Euroleague (22:00), Napoli - Inter- İtalya Kupası Yarı Final (22:45)
Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine
Diğer etkinlikler: Atılgan Gümüş'ün yönettiği müzikal düello “Two Tenors", izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. MEB Şura Salonu, Ankara
İdil Biret, Beethoven'ın 250. Doğum Yılı Resitali ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde... İzmir
Günlük burç yorumları (5 Mart 2020)
- KOÇ: Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız aşkınızı güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütünüz olmasın.
- BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.
- İKİZLER: Çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile düşündürüp şaşırtıyorsunuz.
- YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için, her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.
- ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.
- BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.
- TERAZİ: Yalnızlık tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.
- AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için de olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.
- YAY: Güçlü enerjiniz var ve her şeyi kendi bakış açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşmalısınız.
- OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.
- KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde fikirlerinizle öne çıkmak istiyorsunuz.
- BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.
5 Mart gününe damga vuran olaylar
- Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu. 1920
- İstanbul'da Maarif Müdürlüğü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince medreselere el koydu. 1924
- Okul bahçelerine patates, yerelması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başladı. 1942
- İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen ''Demirperde'' kavramı; ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı. 1946
- Eskişehir'de sel felaketi:50 bin kişi açıkta kaldı, 2500 ev yıkıldı, 6 kişi boğuldu. Felaketzedelere Marshall Planı'ndan yardım geldi. 1950
- ABD'de Yüksek Mahkeme diğer mahkemelerin okullardaki ırk ayrımcılığını yasaklamasını onayladı. 1956
- Türkan Şoray Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde Dönüş filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı. 1977
- İstanbul İstinye'de yapılan 23. Balkan Kros Şampiyonası'nda Mehmet Yurdadön 12 bin metre, Sadık Salman 8 bin metre yarışmasında birinci oldular. 1978
- Karikatürist Mustafa (Mim) Uykusuz, 61 yaşında öldü. 1983
- İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, Papaya suikast düzenlemek suçundan Mehmet Ali Ağca hakkında açılan davada görevsizlik kararı verdi. 1984
- Son 42 yılın en yoğun kar yağışı altında kalan İstanbul'da hayat felce uğradı. 1986
- Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti. 1994
- İnternet aracılığıyla uluslararası ün yapan Mahir Çağrı, Forbes Dergisi'nin en ünlü 100 kişisi arasına girdi. 2000
- Hayırseverliğiyle tanınan işadamı İzzet Baysal öldü. 2000