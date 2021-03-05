Güne Başlarken | 5 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Sultanbeyli'de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atladığı iddia edilen 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş hayatını kaybetti. Genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Bir paylaşımında tehditler aldığını söyleyen Tanrıvermiş, “Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum." dediği görüldü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir." dedi.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı bin 287 sürekli işçi alacak. Başvurmak için en az ilköğretim mezunu olmak yeterli olacak. KPSS şartı aranmayacak olup, adayların iskur.gov.tr üzerinden önce işçi kayıtlarını yapıp daha sonra başvurmaları gerekiyor. 4 bin liraya yakın ücret alacaklar...

Kamuda işe alımlar devam ediyor. Adalet Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımladığı ilanlarla 1.500 kişiyi istihdam etmeye hazırlanıyor.

Güne Dair Notlar

5 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,52 TL euro ise 8,99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 9°C, 21°C Az bulutlu Ankara, 0°C, 16°C Az bulutlu Trabzon, 4°C, 12°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 1°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda 11 ilke yer aldı. Hepsi çok önemli başlıklar. Şöyle bir baktım, bu 11 ilkeden en çok konuşulan, üzerinde en çok yorum yapılan 9’uncu madde oldu. Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Kayıp Hafızanın İzinde - Sinemada Geçmişle Yüzleşme Yas ve İnkar /Pınar Yıldız

Son yirmi yıldır Türkiye sinemasında bastırılanın görünür hale geldiği, geçmişteki suçların ve normallik görüntüsünün ardında yatan dehşetin sarsıcı bir şekilde ortaya çıktığı hikâyeler dile getiriliyor. Bu araştırmayı teşvik eden de, geçmişi hatırlamakta kullandığımız ve bize her zaman bir masumiyet, mağduriyet ya da kahramanlık hikâyesinin içinden seslenmiş olan Türklüğe dair imgeleri eleştirel bir perspektifle inceleme arzusudur.

5 Mart günlük burç yorumları