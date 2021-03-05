Güne Başlarken | 5 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Mart 2021, Cuma 07:41 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İstanbul Sultanbeyli'de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atladığı iddia edilen 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş hayatını kaybetti. Genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Bir paylaşımında tehditler aldığını söyleyen Tanrıvermiş, “Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum." dediği görüldü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir." dedi.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı bin 287 sürekli işçi alacak. Başvurmak için en az ilköğretim mezunu olmak yeterli olacak. KPSS şartı aranmayacak olup, adayların iskur.gov.tr üzerinden önce işçi kayıtlarını yapıp daha sonra başvurmaları gerekiyor. 4 bin liraya yakın ücret alacaklar...
Kamuda işe alımlar devam ediyor. Adalet Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımladığı ilanlarla 1.500 kişiyi istihdam etmeye hazırlanıyor.
Güne Dair Notlar
- 5 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,52 TL euro ise 8,99 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 9°C, 21°C Az bulutlu Ankara, 0°C, 16°C Az bulutlu Trabzon, 4°C, 12°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 1°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda 11 ilke yer aldı. Hepsi çok önemli başlıklar. Şöyle bir baktım, bu 11 ilkeden en çok konuşulan, üzerinde en çok yorum yapılan 9’uncu madde oldu. Murat Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Kayıp Hafızanın İzinde - Sinemada Geçmişle Yüzleşme Yas ve İnkar /Pınar Yıldız
Son yirmi yıldır Türkiye sinemasında bastırılanın görünür hale geldiği, geçmişteki suçların ve normallik görüntüsünün ardında yatan dehşetin sarsıcı bir şekilde ortaya çıktığı hikâyeler dile getiriliyor. Bu araştırmayı teşvik eden de, geçmişi hatırlamakta kullandığımız ve bize her zaman bir masumiyet, mağduriyet ya da kahramanlık hikâyesinin içinden seslenmiş olan Türklüğe dair imgeleri eleştirel bir perspektifle inceleme arzusudur.
5 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevresi sizin için çok önemli, unutmayın. Yeni arkadaşlarla hem sosyal statünüzü geliştirecek hem de sezgilerinizi güçlendireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.
- BOĞA: Bugün entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Felsefeye ilgi duyabilirsiniz. Aşka bağlı yolculuklar size çok uzak değil. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız olabilir.
- İKİZLER: Sanatla ilgili ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda. Bu dönem doğru seçimler yapmalısınız.
- YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ağırlık onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın.
- ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Bazı yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
- BAŞAK: Bazılarınız kardeş ve yakın akrabalarla ortak bir iş yapmak zorunda kalabilir. Bu işten karlı çıkacaksınız. Gücünüzü çevre faktörlerden alacak işler yapacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.
- TERAZİ: Hayatınızdaki kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlara çok önem veriyorsunuz. Bu nedenle kararsız kalan iş arkadaşlarınızı eleştireceksiniz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.
- AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi olumsuz etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.
- YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.
- OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güvenle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.
- KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek bu eleştiriler canınızı çok sıkacak.
- BALIK: Önemli bir iş anlaşması istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşama kaydedeceksiniz. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.