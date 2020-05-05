Güne Başlarken | 5 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin." ifadesini kullandı.

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Beşiktaş'ın istediği genç kaleci Nurullah Aslan'ın transferine izin vermeyeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı. İşte şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelgenin detayları.

Güne Dair Notlar

5 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,05 TL, euro ise 7,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 18°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 8°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte spor yapan bireylerin en çok merak etti sorular arasında "Ramazan'da nasıl spor yapılır? Spor salonlarına hangi saatlerde gidilmeli ve ne zaman spor yapılmalı" yer alıyor. Konu hakkında Diyetisyen Damla Tatan açıklamalar yaptı.

Ramazan ayında spor ne zaman yapılmalıdır?

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Hekimoğlu-Tekrar (Kanal D), Örümcek Adam (ATV), İşler Güçler-Tekrar (Star TV), Kız Babası (FOX)

Dizi önerisi: Aşk 101

Film önerisi: Yeraltı (2012)

Kitap önerisi: Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2020)

KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. BOĞA: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Maddi konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamınızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var.

Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Maddi konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamınızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. İKİZLER: Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi sizi sevindirecek.

Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi sizi sevindirecek. YENGEÇ: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha olumlu etkilenecek. Mesleğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyor, sabırlı davranıyorsunuz.

Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha olumlu etkilenecek. Mesleğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyor, sabırlı davranıyorsunuz. ASLAN : Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, birçok işiniz varken kalıcı değişimler yapmaktan yanasınız. Eski dostlarla yapacağınız gezilerden çok zevk alacaksınız.

: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, birçok işiniz varken kalıcı değişimler yapmaktan yanasınız. Eski dostlarla yapacağınız gezilerden çok zevk alacaksınız. BAŞAK: Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşam tarzınız yine gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece farklı olma duygusundan kurtulmanız ne yazık ki mümkün değil.

Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşam tarzınız yine gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece farklı olma duygusundan kurtulmanız ne yazık ki mümkün değil. TERAZİ: İşyerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz hissediyorsunuz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

İşyerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz hissediyorsunuz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. AKREP: Öfkenizi herkese yansıtmaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamıyorsunuz. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun.

Öfkenizi herkese yansıtmaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamıyorsunuz. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. YAY: İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı sanıp huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Düşüncelerinizi yansıtırken yöntemleriniz ilginç.

İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı sanıp huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Düşüncelerinizi yansıtırken yöntemleriniz ilginç. OĞLAK : Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün.

: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün. KOVA : Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir, biliyorsunuz.

: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir, biliyorsunuz. BALIK: Finans konularının gündeme gelmesiyle satın alma isteğiniz ortaya çıkıyor. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız.

5 Mayıs gününe damga vuran olaylar