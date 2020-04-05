Güne Başlarken | 5 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
05 Nisan 2020, Pazar 01:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı. Genelgeye göre, tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
- İstanbul’da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor: 6 Nisan Pazartesi’den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacak. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacak. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecek.
- 4 Nisan günü saat 7.20'de dolar 6,73 TL euro ise 7,27 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, ok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli. 8°C, 11°C İzmir, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 14°C, 19°C Antalya, Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı. 15°C, 22°C Ankara, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 7°C, 16°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. 9°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. 5°C, 17°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs önlemleri kapsamında pazar günü de evden çıkmamanız sağlıklı kalmak için yapabileceğiniz en iyi şey olacak. Yatağınızdan kalkın, müziği açın ve şarkıya eşlik ederek dans edin. Ardından güzel bir kahvaltı ile güne güzel devam edin. Unutmayın! "Yine baharlar gelecek."
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: *****
Dizi önerisi: Üsküdar'a Giderken
Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya
Oyun önerisi: Score! Hero
Günlük burç yorumları (5 Nisan 2020)
- KOÇ: Huzursuzsunuz ve alıngan bir gün. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor.
- BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınızda sorunu kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularını halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı, onları kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
- İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.
- YENGEÇ: Kararlarınızı alırken duygusal istekleriniz belirgin. Bu nedenle mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.
- ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmayın. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaçlık hissiniz size zarar verebilir. Sosyal hayatta meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.
- BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.
- TERAZİ: Her türlü ilişki için yoğun bir gün. Arkadaş ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratmak isteyeceksiniz. Çevre koşullarını siz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave olabilir. Ailenizle bir arada olmak isteyeceksiniz.
- AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.
- YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz hep hayal ettiğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.
- OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele edeceksiniz. Detayları gözden geçirmelisiniz.
- KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavrınız sizi zorlayabilir. Emirler almaktan hoşlanmadığınız için aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.
- BALIK: Yaşam enerjiniz çok yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Katılacağınız bazı davetlerde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz.
5 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Fatih Sultan Mehmet'in donanması, İstanbul sularına geldi. 1453
- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki ''Plevne Direnişi'' ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü. 1900
- Şeker fabrikalarının kurulmasına ilişkin kanun çıktı. 1925
- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı. 1930
- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi. 1941
- Missouri zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi. 1946
- Amerika Birleşik Devletleri'nde, atom bombası sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdikleri iddiasıyla Julius ve Ethel Rosenberg ölüm cezasına çarptırıldı. Yargılama boyunca suçsuzluklarını tekrarlayan Rosenbergler 19 Haziran 1953'de elektrikli sandalyede idam edildiler. 1951
- Amerikalı sanayici Earl Bunting, Türkiye'yi, "Dolar vermezseniz komünist olurum demeyen memleket," olarak tarif etti. 1956
- 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırı sonucu iki kulesi de yıkılan Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi. 1974
- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi. 1984
- 12 Eylül 1980'den 1987'ye kadar 14 bin kişinin yurttaşlıktan çıkarıldığı açıklandı. Yurttaşlık haklarını yitirmemek için 26 bin kişiye de yurda dön çağrısı yapıldı. 1987
- Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'ye trilyonu ben getirdim, şimdi de katrilyonu hediye ediyorum" dedi. 1993
- Amerikalı pop şarıkıcısı, şarkı sözü yazarı ve gitarcı Kurt Cobain, intihar etti. 1994
- Bingöl Valisi Süleyman Kamçı'ya bombalı saldırıda bulunuldu. Olayda bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İntihar saldırısını gerçekleştiren terörist parçalanarak öldü. 1999