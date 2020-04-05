Güne Başlarken | 5 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı. Genelgeye göre, tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.

İstanbul’da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor: 6 Nisan Pazartesi’den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacak. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacak. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecek.

Güne Dair Notlar

4 Nisan günü saat 7.20'de dolar 6,73 TL euro ise 7,27 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, ok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli. 8°C, 11°C İzmir, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 14°C, 19°C Antalya, Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı. 15°C, 22°C Ankara, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 7°C, 16°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. 9°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. 5°C, 17°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs önlemleri kapsamında pazar günü de evden çıkmamanız sağlıklı kalmak için yapabileceğiniz en iyi şey olacak. Yatağınızdan kalkın, müziği açın ve şarkıya eşlik ederek dans edin. Ardından güzel bir kahvaltı ile güne güzel devam edin. Unutmayın! "Yine baharlar gelecek."

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: *****

Dizi önerisi: Üsküdar'a Giderken

Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya

Oyun önerisi: Score! Hero

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2020)

KOÇ: Huzursuzsunuz ve alıngan bir gün. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

Huzursuzsunuz ve alıngan bir gün. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor. BOĞA : Yaratıcılığını doğru kullandığınızda sorunu kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularını halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı, onları kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

: Yaratıcılığını doğru kullandığınızda sorunu kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularını halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı, onları kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. İKİZLER : İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.

: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor. YENGEÇ : Kararlarınızı alırken duygusal istekleriniz belirgin. Bu nedenle mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.

: Kararlarınızı alırken duygusal istekleriniz belirgin. Bu nedenle mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz. ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmayın. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaçlık hissiniz size zarar verebilir. Sosyal hayatta meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmayın. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaçlık hissiniz size zarar verebilir. Sosyal hayatta meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz. BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.

Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız. TERAZİ : Her türlü ilişki için yoğun bir gün. Arkadaş ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratmak isteyeceksiniz. Çevre koşullarını siz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave olabilir. Ailenizle bir arada olmak isteyeceksiniz.

: Her türlü ilişki için yoğun bir gün. Arkadaş ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratmak isteyeceksiniz. Çevre koşullarını siz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave olabilir. Ailenizle bir arada olmak isteyeceksiniz. AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz. YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz hep hayal ettiğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz hep hayal ettiğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz. OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele edeceksiniz. Detayları gözden geçirmelisiniz.

Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele edeceksiniz. Detayları gözden geçirmelisiniz. KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavrınız sizi zorlayabilir. Emirler almaktan hoşlanmadığınız için aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.

İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavrınız sizi zorlayabilir. Emirler almaktan hoşlanmadığınız için aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. BALIK: Yaşam enerjiniz çok yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Katılacağınız bazı davetlerde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz.

5 Nisan gününe damga vuran olaylar