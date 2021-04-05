Güne Başlarken | 5 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 bin 794 vaka tespit edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin, "Burada aba altından sopa gösteriyorlar, yani şöyle olur, böyle olur, bir nevi bunlar görevde olsalar bir muhtıradır bu ama emekli oldukları için 'Biz görevde değiliz.' diyorlar ama darbeyi çağrıştıracak üslubu kolayca görebiliyoruz bu bildiride." dedi.

İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı olan Osmani, oylamanın üçüncü turunda 71 milletvekilinin oyunu alarak oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 104 emekli amiralin ortak imzası bulunan bildiriye destek veren bazı muhaliflere sert tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, bazı emekli amirallerin açıklamasını anımsatarak, Kanal İstanbul Projesine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Kanal İstanbul'u yapacağız. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Güne Dair Notlar

5 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 21 TL euro ise 9, 66 TL.

ise Gram altın ise 454 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 11°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışl Ankara, 10°C, 14°C Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 13°C, 20°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Aşının bulunmasını bekledik. Bir yıldır sabırla, heyecanla... Sonra tüm deneylerden geçmesini, faz çalışmalarının tamamlanmasını... Ülkemize gelmesini. Daha sonra da sıranın bize gelmesini... Bekledik... Bekledik, bekledik... Kimimiz daha sıra gelmeden virüsten kaçamadı. Ya hafif, ya ağır atlattı. Ya da atlatamadı. Bazılarımız aşıyı böyle heyecanla beklerken, hala aşı karşıtları olduğunu görmek şaşırtmıyor değil. Önceki gün, çocukluğumdan bu yana tanıdığım, bahçelere bakan Menderesli bir çiftçi amcamızı gördüm. Bahçesinde çalışırken ayaküstü sohbet ettik. Bugüne kadar virüsten korunmayı başarmış. “Peki ya aşı” dedim. “Aşı oldun mu?” “Yok ya, ne aşısı. Ben öyle şeylerden korkarım” diye yanıt verdi. Banu Şen'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Stefano D'Anna- Tanrılar Okulu

İtalyan asıllı yazar ve modern çağ filozofu Prof. Stefano D’Anna, Tanrılar Okulu kitabı ile insanın kendi yaşamına dair devrim niteliğinde bir bakış açısı ortaya koyuyor. Eserinde bireyin hayata bir edilgen değil, tüm iyi ve kötü etkenlerin faili olarak bakması gerektiğini vurgulayan yazar, hikayeleştirme tekniği ile bunu oldukça etkileyici bir şekilde aktarıyor.

Okurlarıyla ilk kez buluştuğu 2002 yılından günümüze dünya çapında büyük bir beğeni toplayan kitap, felsefi öğretisinin yanı sıra kişisel gelişim alanında da eşsiz bir rehber niteliği taşıyor. Bu kitabı okurken sadece yazarın yaşamında değil, kendi iç dünyanızda da el değmemiş derinliklere doğru bir yolculuk yapacaksınız.

5 Nisan günlük burç yorumları