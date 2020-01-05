Güne Başlarken | 5 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 5 Ocak 2020 günü saat 08.05’te dolar 5,97 TL’den işlem görürken, euro ise 6,6690 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın Batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya,Çorum ve Artvin dışında), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Antalya'nın batı kıyıları, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Kars ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu. -1°C, 5°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 4°C, 9°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. 5°C, 13°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu. 6°C, 14°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla batı kıyıları çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 8°C, 17°C

Samsun: Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu. 5°C, 13°C

Trabzon: Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu. 7°C, 11°C

Erzurum: Çok bulutlu bu akşam saatlerinde kar yağışlı. -8°C, -1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu. 3°C, 6°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, Ümmet Berat Savur'dan kalbini üşüten herkese geliyor.

5 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Maddi tablonunuz sürekli değişerek sizin tarzınızın dışına çıkması olayların abartılmasına neden oluyor.

BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor. Partnere ihtiyaç duyacağınız bir gün.

İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktalarında dolaşıyorsunuz. Çevreyle ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.

YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Pürüzlerinden kurtulmanın zamanı.

ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Uzun zamandır almayı planladığınız bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat tartışmasına düşmek istemiyorsanız davranışlarınızdaki belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunları kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleme çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.

AKREP: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz epey belirgin ve yönlendirici seyrediyor.

YAY: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleyiş gerektirebilir. Müthiş dengeyi gözden çıkarmayın.

KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.

BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

2.5 yıllık evliyim, karımın cinsel isteği her gün artıyor. Bende de tersine istek yok. Artık yetişemiyorum. Ne yapmalıyım?

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Bugün:

Fransa'nın askeri sırlarını Almanya'ya vermekten mahkum olan Yahudi kökenli Fransız subay Alfred Dreyfus'ün rütbeleri söküldü. Dreyfüs Olayı olarak bilinen adli skandal başladı. 1895

Çerkez Ethem ve kardeşleri, işgal kuvvetlerine sığındılar. 1921

Adana düşman işgalinden kurtuldu. 1922

Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus demiryolları ile Haydarpaşa Garı devletleştirildi. 1929

Avukatlar Birliği'nin ilk kongresi İzmir'de yapıldı. 1934

Hüseyin Yılmaz'ın "Umumi İzafiyet Üzerine Yeni Nazariye" adlı çalışması yılında bugün "Physical Review"de yayımlandı. 1959

Bankaların ikramiye olarak apartman katı vermesi yasaklandı. 1973

Adalet Bakanlığı, siyasal suçlara ilişkin ceza artırımını öngören Türk Ceza Kanunu (TCK) değişiklik tasarısını yılında bugün Başbakanlığa sundu. 1980

Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü kutlamaları, ''1981 Atatürk Yılı'' adıyla başladı. 1981

Kürtaj uygulaması İstanbul'da başladı. 1984

Avrupa Konseyince her yıl verilen "Yılın Müzesi" ödülünü İstanbul Arkeoloji Müzeleri aldı. 1993

1 milyon liralık banknotlar tedavüle çıkarıldı. 1995

Adalet Bakanlığı, bir genelgeyle bekaret kontrolünü yasakladı. 1999



