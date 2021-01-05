Güne Başlarken | 5 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı. Siberay, örnek bir mesaj fotoğrafı paylaşıp, "Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi.

Kütahya'da Altıntaş Kaymakamlığı son bir haftada ilçede görülen corona virüs vaka sayılarının 5 kat arttığını açıkladİngiltere'de yeni tip corona virüsün daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez karantina ilan edildi. Karantinanın şubat ayı ortasına kadar sürmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı, körfez ihtilafının çözümüne yönelik kaydedilen gelişmelere ilişkin, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşayı 3-0'lık net skorla geçti.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 6-7- 41- 63- 81- 83- 18 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

5 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,41 TL euro ise 9,10 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 17°C Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 10°C Yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 17°C Az bulutlu Diyarbakır, -3°C, 14°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ankara’nın gündeminde iki önemli reform çalışması var. Ekonomi ve yargı reformu… İki başlıkta da reform mesaisi sürüyor. Özel önem verdiği planı, kamuoyuna bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Hiç’likten Gelen Güç / Tuğçe Işınsu

Hiç’likten Gelen Güç Kısa Özet

Unutma!

Kaybedecek hiçbir şeyin kalmadığı gün, içindeki gerçek güç açığa çıkar.

Gerçek güç, hiç’likten gelir.

Sana bu kitapta öyle şeyler anlattım ki artık asla eskisi gibi olamazsın.

Şimdi git ve sana ait ne varsa, geri al bu hayattan.

5 Ocak günlük burç yorumları