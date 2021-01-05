Güne Başlarken | 5 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Ocak 2021, Salı 07:42 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı. Siberay, örnek bir mesaj fotoğrafı paylaşıp, "Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi.
Kütahya'da Altıntaş Kaymakamlığı son bir haftada ilçede görülen corona virüs vaka sayılarının 5 kat arttığını açıkladİngiltere'de yeni tip corona virüsün daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez karantina ilan edildi. Karantinanın şubat ayı ortasına kadar sürmesi planlanıyor.
Dışişleri Bakanlığı, körfez ihtilafının çözümüne yönelik kaydedilen gelişmelere ilişkin, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşayı 3-0'lık net skorla geçti.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 6-7- 41- 63- 81- 83- 18 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 5 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,41 TL euro ise 9,10 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 17°C Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 10°C Yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 17°C Az bulutlu Diyarbakır, -3°C, 14°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ankara’nın gündeminde iki önemli reform çalışması var. Ekonomi ve yargı reformu… İki başlıkta da reform mesaisi sürüyor. Özel önem verdiği planı, kamuoyuna bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Murat Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Hiç’likten Gelen Güç / Tuğçe Işınsu
Hiç’likten Gelen Güç Kısa Özet
Unutma!
Kaybedecek hiçbir şeyin kalmadığı gün, içindeki gerçek güç açığa çıkar.
Gerçek güç, hiç’likten gelir.
Sana bu kitapta öyle şeyler anlattım ki artık asla eskisi gibi olamazsın.
Şimdi git ve sana ait ne varsa, geri al bu hayattan.
5 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekecek, çok daha cesaretli davranacaksınız.
- BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınızda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hatadan çekiniyor ve düşünceleriniz toparlamak konusunda sorun yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgileriniz daha da güçlenebilir.
- İKİZLER: Ortaklıklarda cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacak.
- YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda doğal halinizi korursanız çekiciliğiniz etkili olacak.
- ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınızda çevrenizle ilgili olaylara çekimser kalıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündemde. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz. Çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı.
- BAŞAK: Karşılıklı ilişkilerde geleneksel davranmaktan hoşlanıyorsunuz. Yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.
- TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif olduğu zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, birçok işin sizi yoracağını bile bile birçok işe soyunacaksınız. Aktif olacağınız bir dönemdesiniz.
- AKREP: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda değişimler olabilir. Önlemlerinizi şimdiden almalısınız.
- YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken bulunduğunuz noktadan uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılar sizi zorlamanın ötesinde yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.
- OĞLAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız çalışmalar karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her türlü çalışmanızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin.
- KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan farklı yerlerde olduğunuz için sizi tenkit edenlerin sayısı bir hayli fazla. Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacak ve durum değerlendirmesi yapacaksınız.
- BALIK: Maddi konumlar sizin yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızdaki birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.