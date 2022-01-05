Güne Başlarken | 5 Ocak 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Ocak 2022, Çarşamba 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Nöbetçi eczanelerde yaşanan yoğunluk hakkında TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan açıklama yaptı. Saydan, 'Bunun sebeplerinden biri, vatandaşların acilde muayene ücreti ödemeyeceği yanılgısına düşerek hastanelere gündüz gitmek yerine, gece acile gitmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyor' dedi.
Hakkari Valiliği, il genelinde 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasakladığını duyurdu.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 1. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Konya’da 3 çocuk annesi Fatma Koç (52), eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç’u (48) çıkan tartışması sonucu 2 çocuğunun gözü önünde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
1 Ocak itibarıyla milyonlarca çalışanın ve emeklinin alacağı ücretlerde önemli artışlar olacak. Bu artışlar aynı zamanda çalışanın sigortası niteliğindeki kıdem tazminatını da yukarı çekecek. En düşük kıdem net 4 bin 966 liraya, en yüksek kıdem ise 10 bin 728 liraya çıkacak.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 5 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,49 TL, euro ise 15,18 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 10°C, 16°C Antalya, Parçalı bulutlu, yarın doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı. 12°C, 18°C Ankara, Parçalı bulutlu. 2°C, 11°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. 7°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı, yer yer çok bulutlu. -4°C, 7°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
- Sinema: Annem (KANAL D)
- Yerli Dizi: Annemizi Saklarken (STAR)
- Beşiktaş-Antalyaspor Krş. (ATV)
- Sinema: Süt Kardeşler (SHOW)
- Sinema: Mutlu Aile Tablosu (FOX)
5 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Değişiklik yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyecek gücünüz var.
- BOĞA: Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
- İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.
- YENGEÇ: İdeallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesap ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istemeniz hata.
- ASLAN: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Sözlerinize dikkat etmelisiniz.
- BAŞAK: Bugün yollarla ilgili bazı gelişmeleri daha sıkı takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.
- TERAZİ: Ay’ın konumu ilişkilerinizde uyumlu olmanızı sağlıyor. Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüz yoğun olacağı için farklı fikirde olan kişilerle aranızda sorunlar oluşabilir.
- AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Epey hareketlisiniz. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.
- YAY: Duygularınız yoğun. Ay’ın konumu birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar yaşatabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.
- OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak işler içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.
- KOVA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ve duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişime karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Aldırmayın gitsin.
- BALIK: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz ve yanlış anlamasından korkuyorsunuz. Yüksek enerjinizi olumlu yönde kullanmalısınız.