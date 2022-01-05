Güne Başlarken | 5 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Nöbetçi eczanelerde yaşanan yoğunluk hakkında TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan açıklama yaptı. Saydan, 'Bunun sebeplerinden biri, vatandaşların acilde muayene ücreti ödemeyeceği yanılgısına düşerek hastanelere gündüz gitmek yerine, gece acile gitmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyor' dedi.

Hakkari Valiliği, il genelinde 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasakladığını duyurdu.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 1. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Konya’da 3 çocuk annesi Fatma Koç (52), eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç’u (48) çıkan tartışması sonucu 2 çocuğunun gözü önünde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

1 Ocak itibarıyla milyonlarca çalışanın ve emeklinin alacağı ücretlerde önemli artışlar olacak. Bu artışlar aynı zamanda çalışanın sigortası niteliğindeki kıdem tazminatını da yukarı çekecek. En düşük kıdem net 4 bin 966 liraya, en yüksek kıdem ise 10 bin 728 liraya çıkacak.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güne Dair Notlar

5 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,49 TL, euro ise 15,18 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 10°C, 16°C Antalya, Parçalı bulutlu, yarın doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı. 12°C, 18°C Ankara, Parçalı bulutlu. 2°C, 11°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. 7°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı, yer yer çok bulutlu. -4°C, 7°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Sinema: Annem (KANAL D)

Yerli Dizi: Annemizi Saklarken (STAR)

Beşiktaş-Antalyaspor Krş. (ATV)

Sinema: Süt Kardeşler (SHOW)

Sinema: Mutlu Aile Tablosu (FOX)

5 Ocak günlük burç yorumları