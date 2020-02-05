Güne Başlarken | 5 Şubat 2020

Güne Dair Notlar

5 Şubat günü saat 07.25’te dolar 5,98 TL, euro ise 6,60 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul 12°C, 15°C sabah saatlerinden itibaren yağışlı İzmir 15°C, 18°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 18°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı Ankara 6°C, 15°C çok bulutlu Trabzon, 6°C, 16°C çok bulutlu Diyarbakır, 0°C, 7°C yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

İçine birkaç damla limon sıktığın bir bardak suyu içmeyi ihmal etme.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Kuruluş: Osman (ATV), Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)

Başlanacak dizi önerisi: Messiah

İzlenecek film önerisi: 12 Öfkeli Adam

Oynanacak oyun önerisi: Apex Legends

Günün spor müsabakaları: Kırklarelispor-Fenerbahçe (14:30), Alanyaspor-Galatasaray (20:30)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Aşk Tesadüfleri Sever 2, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Baba Parası, Eltilerin Savaşı, Elveda, Türkler Geliyor : Adaletin Kılıcı, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Dolittle, Karakomik Filmler 2, Sıfır Bir, Biz Böyleyiz

Diğer etkinlikler: Özlenen Nevra Serezli Tekrar Tiyatroda! MEB Şura Salonu, Ankara

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2020)

KOÇ: Amaçlarınız için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.

Amaçlarınız için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var. BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevreyle ilişkilerinizi amacınıza uygun şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak tarzınız.

Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevreyle ilişkilerinizi amacınıza uygun şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak tarzınız. İKİZLER : Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün her zamankinden inatçısınız. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlıca düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.

: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün her zamankinden inatçısınız. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlıca düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz. YENGEÇ : Sezgilerinizin epey yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazancınızı artırmalısınız.

: Sezgilerinizin epey yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazancınızı artırmalısınız. ASLAN: Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz. BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almak sizi fena halde yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de size yükleyebilirler.

Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almak sizi fena halde yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de size yükleyebilirler. TERAZİ : Duygusal ilişkilerinizin çok önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız uygun bir gün.

: Duygusal ilişkilerinizin çok önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız uygun bir gün. AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.

Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor. YAY: Derin düşünceleriniz kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

Derin düşünceleriniz kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz. OĞLAK : Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz. KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacak. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacak. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.





5 Şubat gününe damga vuran olaylar