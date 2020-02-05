Güne Başlarken | 5 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 35'inci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 29.8. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
05 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Güne Dair Notlar
- 5 Şubat günü saat 07.25’te dolar 5,98 TL, euro ise 6,60 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul 12°C, 15°C sabah saatlerinden itibaren yağışlı İzmir 15°C, 18°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 18°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı Ankara 6°C, 15°C çok bulutlu Trabzon, 6°C, 16°C çok bulutlu Diyarbakır, 0°C, 7°C yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
İçine birkaç damla limon sıktığın bir bardak suyu içmeyi ihmal etme.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Kuruluş: Osman (ATV), Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)
Başlanacak dizi önerisi: Messiah
İzlenecek film önerisi: 12 Öfkeli Adam
Oynanacak oyun önerisi: Apex Legends
Günün spor müsabakaları: Kırklarelispor-Fenerbahçe (14:30), Alanyaspor-Galatasaray (20:30)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Aşk Tesadüfleri Sever 2, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Baba Parası, Eltilerin Savaşı, Elveda, Türkler Geliyor : Adaletin Kılıcı, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Dolittle, Karakomik Filmler 2, Sıfır Bir, Biz Böyleyiz
Diğer etkinlikler: Özlenen Nevra Serezli Tekrar Tiyatroda! MEB Şura Salonu, Ankara
Günlük burç yorumları (5 Şubat 2020)
- KOÇ: Amaçlarınız için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.
- BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevreyle ilişkilerinizi amacınıza uygun şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak tarzınız.
- İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün her zamankinden inatçısınız. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlıca düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.
- YENGEÇ: Sezgilerinizin epey yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazancınızı artırmalısınız.
- ASLAN: Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
- BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almak sizi fena halde yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de size yükleyebilirler.
- TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin çok önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız uygun bir gün.
- AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.
- YAY: Derin düşünceleriniz kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.
- KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacak. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.
- BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
5 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Makber, Eşber gibi yapıtlarıyla tanınan ünlü şair, diplomat Abdülhak Hamit Tarhan doğdu. 1852
- Nezihe Muhittin'in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu. 1924
- İlk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu.1932
- Meriç ve Tunca nehirleri dondu; Yeşilköy ve Mecidiyeköy'e kurtlar indi ve İstanbul halkı ekmeksiz kaldı. 1956
- Amerika Birleşik Devletleri Türkiya'ye silah ambargosu uygulamaya başladı. 1975
- Saraybosna'da pazar yerinde havan mermisi patladı; 68 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. 1994
- Tarihçi-yazar Cemal Kutay, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 2006