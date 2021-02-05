Güne Başlarken | 5 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin´e gönderilecek olan uzman ekibin corona virüsün (Covid-19) kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan corona virüs nedeniyle 5 Şubat´tan 15 Şubat´a kadar tam "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Bahçeli'den Boğaziçi olaylarındaki öğrencilerin ailelerine çağrı: Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 17-52-59-41-57-40 oldu.

Güne Dair Notlar

4 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,14 TL euro ise 8,54 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 14°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 20°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 2°C, 12°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 11°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 5°C, 14°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Üniversitelerde bir tatsızlık oldu mu, hep endişe ederim. Herhalde eski yıllardan kalan kötü izlerin etkisi... Pek benzemiyorsa bile... Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları işte bu yüzden üzüntüyle takip ediyorum... Çok sürmez inşallah. Rauf Tamer'in yazısı...

Astroloji





Şubat ayı astroloji açısından epey karmaşık geçecek. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için şubat ayı burç yorumunuzu PodCast'imizden dinleyebilir, YouTube'tan izleyebilir veya Filiz Özkol'dan okuyabilirsiniz.





Günün kitabı

Grigory Petrov / Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Eski bir papaz, ayrıca yayıncı ve gazeteci olan Grigoriy Petrov, Finlandiya'ya ve Johan Wilhelm Snelman'a adadığı bu ölümsüz eserini, başka ülkelere ama özellikle Rusya'ya örnek teşkil etsin diye kaleme almıştır. Sonuçta yoksul, kurak ve az nüfuslu Finlandiya "hayat yaratıcıları" olarak adlandırılan yurttaşlarının el ele vermesiyle adeta küllerinden doğmuş; din, dil, ırk, eğitim, aile hayatı ve yönetim gibi konularda son sürat gelişmiş ve bu sayede diğer bütün ülkeleri geride bırakmayı başarmıştır.

5 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.

BOĞA: İnadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olun. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

YENGEÇ: Duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde takıntılarınızı denetim altında tutmalısınız.

ASLAN: Güçlü dostlar yerine amaçlarınıza uygun kişilerle olmayı tercih edebilirsiniz. Özgürlük isteğinin sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel biri gibi görmemelisiniz.

BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak için tüm şartlara sahipsiniz. Düşüncelerinizi yansıtma konusunda epey başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın.

TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir ve onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bazı duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.

AKREP: Karşıt savaşçı gezegen Mars’tan destek almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz artıyor. Çıtanızı yükseltin.

YAY: Sistemli davrandığınızda daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.

OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Olayların temelini incelerken içinde çevreyi unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduğunda savunmaya geçiyorsunuz.

KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.

BALIK: Her sorumluluğu yerine getirmekte başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size olumlu katkıları olacak ve başlangıçlar gündeme gelecek. Çalışmalarınızdan dolayı takdir göreceksiniz.