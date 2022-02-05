Güne Başlarken | 5 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye nüfusu 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Nüfusun yüzde 50.1’i erkek, yüzde 49.9’u kadın. 65 yaş üstü nüfusta 291 bin kişilik artış varken, yeni doğumlarda 208 bin kişilik azalma var. Pandemi etkisi zayıflayınca memleketten kent merkezlerine dönüş hızlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirdi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., bir kişinin ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran’ın Başkenti Tahran ile Van arasında uçak seferleri başladı. İlk seferini yapan İran’a ait özel bir havayoluna ait Boeing 737 tipi uçak, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat’ın da katıldığı törenle karşılandı. Tur operatörlerini taşıyan uçak, davul- zurna eşliğinde halk oyunları sergilenerek karşılandı.

Portekiz’de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19’un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, futbol takımının Antalya kampında oyuncuların olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır. Futbol takımımız Alanyaspor maçına aslanlar gibi hazırlanmaktadır" dedi.

Güne Dair Notlar

5 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 13,56 TL euro ise 15,54 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

5 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Ama o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Bugün gereksiz yere zaman kaybettiğinizi fark etmelisiniz.

BOĞA: Beraber çalıştığınız kişilerin davranışlarından etkileniyorsunuz. Bugün özellikle mevcut dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz

İKİZLER: Son günlerde partnerinizle ilgili düşünceleri takıntı haline getirdiniz. Bu durum sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacak.

YENGEÇ: Bugüne sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgili aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı bir değişikliğe ihtiyacınız var.

ASLAN: Yakın dostunuza vereceğiniz destekle yeni konular gündeme gelecek. Aranızdaki eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak. Şans kapınızda.

BAŞAK: Size yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat, bu davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz. Bugün en yakın dostlarınızla birlikte olmalısınız.

TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Sizin dostluğu seven biri ve duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Çevrenize dikkat.

AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirirken aceleci davranıyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Orijinal fikirlere fazlasıyla açıksınız.

YAY: Yeni proje ve işler konusunda artan arayışınız sizi tatminsiz yapabilir. Bu noktada titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayın. Sezgilerden çok rasyonel düşüncelerle hareket tarzınızı belirleyin.

OĞLAK: Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Eğer ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

KOVA: Maddi güven arayışındasınız. Olumsuzluklardan etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Daha temkinli olmaya yönelmelisiniz. Kazançlı çıkacaksınız.

BALIK: Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar gündemde. Şartları zorlamalısınız. Dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir. Bugün her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.