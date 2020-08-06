Güne Başlarken | 6 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, 100 milyon dozluk yeni tip corona virüs (covid-19) aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda “açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü YÖK'e bildirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir Güvenlik Korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

Güne Dair Notlar

6 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,03 TL, euro ise 8,35 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 28°C İç kesimleri sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Çayın iyisi nasıl anlaşılır?

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, en iyi kuru çayı anlamanın tekniklerini anlatarak, 4 kritere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Azman, "Çay paketini boşaltırken yüzünüze toz bulutu gelmemesi lazım. Sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Çayı demledikten sonra renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerek" dedi.

Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (Kanal D), Tokatçı (SHOW), Jurassic Park 3 (Star TV), Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2020)

KOÇ : Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırım konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırım konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz. BOĞA: Özgürlük duygunuz belirgin ve alışkanlıklardan vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

Özgürlük duygunuz belirgin ve alışkanlıklardan vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin. İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.

Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız. YENGEÇ : Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz . Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmak kolay değil, farkındasınız.

: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz . Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmak kolay değil, farkındasınız. ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

Düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gün.

Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gün. TERAZİ : Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız.

: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız. AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacak.

Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacak. YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için yakın çevrenizdeki insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranın. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmayın.

Yeteneklerinizin anlaşılması için yakın çevrenizdeki insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranın. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmayın. OĞLAK: Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek, sonuca gitmeyi denemelisiniz.

Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek, sonuca gitmeyi denemelisiniz. KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini de alarak sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün. Dikkatli hareket etmelisiniz.

Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini de alarak sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün. Dikkatli hareket etmelisiniz. BALIK: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiiz. Ama bu durumu çevre koşullarıyla birlikte değerlendirin.

6 Ağustos gününe damga vuran olaylar

Magosa'nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı. 1571

İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde karaya çıktılar. 1915

Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı. 1923

Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi. 1924

İlk Venedik Film Festivali başladı. 1932

''Times'' gazetesi, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi özel sayısı yayımladı. 1938

ABD İlk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı. 80 bine yakın insan öldü. Bütün kent yok oldu. Zamanla radyoaktivitenin yol açtığı kanserler de dahil ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı. 1945

Turan Selçuk, İtalya'da düzenlenen yarışmada Altın PalmiyeÖdülü'nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu. 1956

Dönemin Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin, "İstanbul'a köprüden önce Metro yapmak gerekir" dedi. 1963

Doların karaborsa fiyatı ilk kez resmi kurun altına düştü. 1971

Türkiye- Irak ikinci boru hattı kurulması anlaşması imzalandı. 1984

Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar. 1991

Dünün videosu: Beyrut'taki patlamanın 15 farklı açıdan görüntüleri.

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Günün yayını: Posta.com.tr yazarı Sadık Gültekin, Bu akşam @posta.com.tr Instagram canlı yayında Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ile üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacak. Bizi takip etmeyi unutmayın!



