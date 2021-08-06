Güne Başlarken | 6 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
06 Ağustos 2021, Cuma 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümet öncülüğünde, bazı ticaret odası ile birlikler, Türkiye'deki orman yangınlarında konutlarını kaybeden afetzedeler için bağış toplanması amacıyla destek kampanyası başlattı.
ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği Kovid-19 aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, tartıştığı damadı Aydın A. (33) tarafından tabancayla vurulan Sultan Duran (59) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında yerden seken kurşunun isabet ettiği Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A. ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da yaşayan ANDA arama- kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan (38), 4 gün önce yaşamını yitiren babası Üzeyir Arslan'ın (63) cenazesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek, hem söndürme hem de arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. ANDA Bursa Bölge Şefi Arslan'ın fedakarlığı, hem ekip arkadaşlarını hem de yangın alanındaki çalışmalara katılan gönüllüleri duygulandırdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltacak ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak mahiyette paylaşım yapan Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Güne Dair Notlar
- 6 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 30°C, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 25°C, 30°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bir doğa felaketi olarak toplumda büyük yaralar açan yangın, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefete göre, devlet kurumları, gereken sorumluluğu üstlenmedi, yöre halkını kendi kaderine terk etti. Yöre halkına göreyse, sorumluluk, yerel yönetimlerin üzerinde kaldı. Yöre halkı zaten kendisini sorumlu görüp ilk günden mücadelenin en önünde yerini almıştı. Yurttaş, her zamankinden daha da kararlı ortaya çıkıyor ve sorumluluk üstleniyor. Oral Çalışlar'ın yazısı...
6 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Mal alım ve satımından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.
- BOĞA: Bugün duygularınız sizin maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşk konusunda kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.
- İKİZLER: Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kuracağınız için kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygunuzu körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.
- YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için sabırlı olmalısınız. Maddi konularda gerilemeler olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönemde risk almaktan sakınmalısınız.
- ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak iyi olmanızı sağlayacak. Kıskançlıklar ve tutkular önde olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlığa dikkat edin.
- BAŞAK: Duygularla hareket edeceğiniz için atacağınız her adım size başarıların anahtarlarını getirecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.
- TERAZİ: Bu dönem eğlenceli ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacaksınız. Akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek önemli konumlardaki kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.
- AKREP: Maddi konular mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi keyiflendirecek. Beslenmenize dikkat.
- YAY: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıkla olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.
- OĞLAK: Enerjiniz yüksek. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.
- KOVA: Yeniliğe ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren gelirlerinizin devamını sağlayacak. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen göstermeniz gerekiyor.
- BALIK: Aile bireylerinizle kazanç birliği içindesiniz. Maddi konularda size yardımları olacak. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek.