Güne Başlarken | 6 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümet öncülüğünde, bazı ticaret odası ile birlikler, Türkiye'deki orman yangınlarında konutlarını kaybeden afetzedeler için bağış toplanması amacıyla destek kampanyası başlattı.

ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği Kovid-19 aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tartıştığı damadı Aydın A. (33) tarafından tabancayla vurulan Sultan Duran (59) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında yerden seken kurşunun isabet ettiği Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A. ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da yaşayan ANDA arama- kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan (38), 4 gün önce yaşamını yitiren babası Üzeyir Arslan'ın (63) cenazesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek, hem söndürme hem de arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. ANDA Bursa Bölge Şefi Arslan'ın fedakarlığı, hem ekip arkadaşlarını hem de yangın alanındaki çalışmalara katılan gönüllüleri duygulandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltacak ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak mahiyette paylaşım yapan Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Günün köşe yazısı

Bir doğa felaketi olarak toplumda büyük yaralar açan yangın, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefete göre, devlet kurumları, gereken sorumluluğu üstlenmedi, yöre halkını kendi kaderine terk etti. Yöre halkına göreyse, sorumluluk, yerel yönetimlerin üzerinde kaldı. Yöre halkı zaten kendisini sorumlu görüp ilk günden mücadelenin en önünde yerini almıştı. Yurttaş, her zamankinden daha da kararlı ortaya çıkıyor ve sorumluluk üstleniyor. Oral Çalışlar'ın yazısı...

6 Ağustos günlük burç yorumları