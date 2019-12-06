Güne Başlarken | 6 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 6 Aralık günü saat 07.54’de dolar 5,75 TL’den işlem görürken, euro ise 6,39 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu -5°C, 6°C

İstanbul: Parçalı bulutlu 4°C, 13°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 5°C, 14°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 7°C, 18°C

Antalya: Parçalı bulutlu 9°C, 18°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 5°C, 11°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 6°C, 12°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -6°C, 1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 4°C, 9°C

6 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Karşınıza farklı alternatifler çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutmalısınız.

BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İddialı tavırlarınız ortaya çıkıyor. Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanın. İlgi çeken konuşmalarınızla karşınızdakileri ikna edecek ve fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinize hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenin. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bugün özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi epey gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmaya imza atacaksınız.

TERAZİ: İş yerinden memnun olmadığınız durumlar söz konusuysa, değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı ve çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği yapacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Aklınıza esen konularda başarılısınız.

YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz yerde sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla, kararlı şekilde sürdüreceksiniz.

OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınızı uygulama aşamasına gelirken sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. İş aşkları gündemde olacak.

KOVA: Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye vakit harcamanız ve aşka daha çok şans veriyor olmanız sizi üzebilir.

BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi netleştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor.

Bugün:

Kristof Kolomb, altın araştırmaları yapmak için Santa Domingo Adası'na vardı. 1492

Encyclopedia Britannica'nın ilk baskısı yapıldı. 1768

ABD Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota'daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 kızılderiliden 39'unun asılmasına karar verdi; idamlar 26 Aralık'ta infaz edildi. 1862

ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklendi. 1865

İnsülin ilk kez Kanada’da bir hastanede hastalar üzerinde denendi. 1922

Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hakimiyeti Milliye ve Yenigün gazetelerinin muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı. 1922

Türkiye, 1927’de imzalanan Türkiye-Suriye iyi komşuluk sözleşmesini feshetti. 1937

Kılık kıyafet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda başörtüsü ve sakal yasaklandı. 1981

THY'nin Boeing-737 tipi bir yolcu uçağı Van'da düştü: 56 kişi öldü. 1994

Ne yapsak?

İncesaz; Zeki Müren Doğum Günü Konseri Grand Pera Emek Sahnesi

Ferhangi Şeyler Ses Tiyatrosu

Aziz Nesin Kabare Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

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