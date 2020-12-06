Güne Başlarken | 6 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Seda Sayan'ın sunumu ile 21.45'te gerçekleşti. 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar ; 5-20-22-27-70-76 ve joker 79 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi. Galatasaray, ligde son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlup olmadı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 46 milyonu aştı.

Güne Dair Notlar

6 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 80 euro ise 9, 46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ankara, 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 0°C, 14°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Sayın Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre Çin aşısı önümüzdeki hafta hayırlı cumadan itibaren Türkiye’de vurulmaya başlanacaktı ama işler yolunda gitmedi galiba. Çünkü bu aşının faz 3’ü hâlâ devam ediyordu. Bakan Koca, mecburen bir açıklama daha yaptı ve “Faz 3 bittikten ve bizim incelememiz de tamamlandıktan sonra kullanım izni vereceğiz” dedi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de, henüz hiçbir aşıya onay vermedi. Sadece İngiltere Pfizer/ BionTech aşısına acil kullanma onayı verdi. Bu da Avrupa’da şüpheyle karşılandı. Avrupa İlaç Ajansı bile, “Keşke yıl sonuna kadar beklenseydi, daha güvenilir olurdu” dedi. Biz de Avrupa müktesebatını kabul ettiğimiz için bırakın DSÖ’yü, Avrupa İlaç Ajansı’nın onayını beklememiz gerekirdi ama Çin’in böyle bir derdi yok. Galiba bizim de… Erkut Can'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Harper Lee- Bülbülü Öldürmek

“İstediğin kadar saksağan vur vurabilirsen, ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır.”

Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikâyesi. Büyüleyici güzellikler ve vahşi eşitsizlikler dünyasında haksız yere korkunç bir suçla suçlanan bir “zenci”yi savunmak için her şeyi riske atan bir adamın hikâyesi çocuk kahramanın gözünden anlatılıyor.

Şefkat dolu, dramatik ve düşündürücü Bülbülü Öldürmek okurları insan doğasının köklerine; masumiyet ve deneyime, nezaket ve zulme, sevgi ve nefrete, mizah ve pathosa götürüyor. Harper Lee'nin her zaman basit bir aşk hikâyesi olarak gördüğü romanı bugün Amerikan edebiyatının bir şaheseri olarak kabul ediliyor.

“Lee estetiğin arkasına sığınmayı reddediyor. Kalemi öyle güzel, güçlü, ölçülü ki zor konuları doğrudan ele almak zorunda olmamasına rağmen Bülbülü Öldürmek’te tam olarak bunu yapmış.”

Chimamanda Ngozi Adichie

“Yaşama sevinciyle dolu, dokunaklı ve nadiren rastlayacağınız türden bir roman.”

Truman Capote

(Tanıtım Bülteninden)

6 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Maddi menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün ego ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.

BOĞA: Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

İKİZLER: İletişimde başarılı çalışmalar içindesiniz. Gelişen duygusal konulara kafanızı takarak aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.

ASLAN: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde, birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimisiniz.

BAŞAK: Bugün hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine onları sınamalısınız.

TERAZİ: İş yerinde özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.

AKREP: Düşüncelerinizde genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

YAY: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, kombinasyon burcunuzda ilerlerken birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.

OĞLAK: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Egolarınız yüksek.

KOVA: Yalnız kaldığınızda daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmamalısınız.

BALIK: Özgürlüğünüzü sorgulayarak adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.azı gizlilikler söz konusu.