Güne Başlarken | 6 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde arama yapılan TIR’ın dorsesinde Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

Aksaray’da dün 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor baba, dün kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal medya mesajı sevenlerini endişeye bürüdü. Kentte tüm birimler tarafından hummalı bir arama çalışması başlatılırken, emniyet drone ile arama yaptı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 150 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.

AEK, Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediye ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen Stevan Jelovac'ın 32 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara 375 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi desteği veriliyor. Bunun için girişimcilik eğitiminden sonra en önemli konu hangi sektörde iş kurulacağı. Faaliyet konusunun KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında olup olmadığına mutlaka dikkat edin!

Güne Dair Notlar

6 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,71 TL, euro ise 15,47 x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Antalya, 14°C, 18°C Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 1°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT1 : 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

6 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız öne çıkarken yaratıcılığınız artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz.

BOĞA: Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.

İKİZLER: Yeni heyecanlar peşinde olmanız bazen iyi. İşyerinde motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak duygularınızı yeniliyorsunuz.

YENGEÇ: Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak çok zor. Yüreğinizin yanlışlarına öylesine alıştınız ki sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.

ASLAN: Olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüş yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı.

BAŞAK: Sadece kendinizi düşüneceğiniz bir gün. Yaratıcı ve işinizde hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz.

TERAZİ: Aynı anda iki işi bir arada yapmak zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına neden oluyor. Odaklandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz.

AKREP: Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyor, cesaret veriyorsunuz. Sevginiz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor.

YAY: Çalışma hayatında temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz. Sizi sadece gülümserken görüyorlar.

OĞLAK: Çalışma hayatında korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız sizi güçlendiriyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.

KOVA: Her işinizi kendiniz yaparak kimseye güvenmediğinizi belirtiyorsunuz. Hiç kimse sizin kadar pratik çalışmıyor. Fazla zekisiniz. Yalnızlığınızı paylaşmak adına yaşadığınız aşkların bir anlamı var mı zannediyorsunuz?

BALIK: Kararsızlık yaşarken doğruyu bulamazsınız. İsteklerinizde sabit olun. Bugün her şey kolaylaşacak. Sabırlı olmalısınız. Yeni aşklara açık olmanız hatayı engellemiyor. El beceriniz mükemmel.