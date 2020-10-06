Güne Başlarken | 6 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak. Öte yandan Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" dedi. "12 Ekim Pazartesi" tarihi ve #okullaracılıyor hashtag'i, Twitter'da TT oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dört gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu oldu.

Fenerbahçe, Mathias Zanka Jorgensen ile yollarını ayırdı. Jorgensen artık Kopenhag'da forma giyecek.

Güne Dair Notlar

6 Ekim günü saat 7.15'te dolar 7,76 TL, euro ise 9.15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 19°C, 25°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

İstanbul: Hatıralar ve Şehir - Orhan Pamuk

Orhan Pamuk İstanbul'da, hayatının ilk 22 senesi nasıl geçti? Yazarın çocukluğu ve ilkgençliğinin hikâyesi ve aile tarihiyle İstanbul'un bir imparatorluk başkentinden 20'nci yüzyıl başlarında yıkıntılarla ve hüzünle dolu bir şehre dönüşmesinin hikayesi olan kitap, yalnızca Pamuk'un bir "İstanbul yazarı" olarak ününü sağlamlaştıran kitabı değil, aynı zamanda tüm dünya edebiyatında bir şehrin ruhu hakkında yazılmış en derin kitaplardan biri. // YKY, 42 TL.

Günün videosu

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu bugün, yani İstanbul’un işgalden kurtulduğu tarihte, "Fatih'in Rönesansı Sergisi" ile Saraçhane başkanlık binasında şehirlilerle buluşacak. Tablonun bulunduğu sergi salonu 2 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Günün şarkısı

Sertab Erener - İstanbul

Sen gidersin (İstanbul beklemez)

Gelirsin gidersin (İstanbul fark etmez)

Acı çeker özlersin (İstanbul üzülmez)

Nasıl nedir halin (İstanbul hissetmez)

İstanbul birini sevmiyorsan çekilmez

6 Ekim günlük burç yorumları