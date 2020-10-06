Güne Başlarken | 6 Ekim 2020
Güne Başlarken'de sabahın erken saatlerinde öğrenince gününü daha verimli geçirebileceğin bazı bilgiler bulunuyor. Hem ayılmak için hem de gününü daha verimli geçirebilmek için Sabah Postası'nı kaçırma.
06 Ekim 2020, Salı 08:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak. Öte yandan Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" dedi. "12 Ekim Pazartesi" tarihi ve #okullaracılıyor hashtag'i, Twitter'da TT oldu.
- ABD Başkanı Donald Trump, dört gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu oldu.
- Fenerbahçe, Mathias Zanka Jorgensen ile yollarını ayırdı. Jorgensen artık Kopenhag'da forma giyecek.
Güne Dair Notlar
- 6 Ekim günü saat 7.15'te dolar 7,76 TL, euro ise 9.15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 19°C, 25°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
İstanbul: Hatıralar ve Şehir - Orhan Pamuk
Orhan Pamuk İstanbul'da, hayatının ilk 22 senesi nasıl geçti? Yazarın çocukluğu ve ilkgençliğinin hikâyesi ve aile tarihiyle İstanbul'un bir imparatorluk başkentinden 20'nci yüzyıl başlarında yıkıntılarla ve hüzünle dolu bir şehre dönüşmesinin hikayesi olan kitap, yalnızca Pamuk'un bir "İstanbul yazarı" olarak ününü sağlamlaştıran kitabı değil, aynı zamanda tüm dünya edebiyatında bir şehrin ruhu hakkında yazılmış en derin kitaplardan biri. // YKY, 42 TL.
Günün videosu
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu bugün, yani İstanbul’un işgalden kurtulduğu tarihte, "Fatih'in Rönesansı Sergisi" ile Saraçhane başkanlık binasında şehirlilerle buluşacak. Tablonun bulunduğu sergi salonu 2 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Günün şarkısı
Sertab Erener - İstanbul
Sen gidersin (İstanbul beklemez)
Gelirsin gidersin (İstanbul fark etmez)
Acı çeker özlersin (İstanbul üzülmez)
Nasıl nedir halin (İstanbul hissetmez)
İstanbul birini sevmiyorsan çekilmez
6 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars’ın geri hareketine rağmen sosyal ilişkilerinizde ikna edicisiniz. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınmak sizi öfkelendirebilir.
- BOĞA: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Ama mantıklı olan yanınız ağır basıyor, gereken adımı dikkatli şekilde atıyorsunuz.
- İKİZLER: Derin düşünmekten sıkıldığınızda geçmişinizdeki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız. Aşk yaşantınızda değişimden hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.
- YENGEÇ: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız olduğu bir dönemdesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli, yaşananların dışında kalmalısınız.
- ASLAN: İçinizdeki enerjiyi bir yerlere k analize etmek zorundasınız. Bu dönem aşırı uçlarda davranabilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
- BAŞAK: Aşk gezegeni Venüs, size olumlu bir motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz. Kendinize güveniyor, yaratıcılık ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.
- TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir ve tavırlarınız sevdiklerinizi üzebilir.
- AKREP: Hataların altında yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. İletişim gezegeni Merkür burcunuzdayken kendinizi sorgulamanın zamanı.
- YAY: Finans konularının gündeme gelmesiyle satın alma isteğiniz ortaya çıkıyor. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakışınızda esneklik yok. Bugün ideallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız.
- OĞLAK: İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmayın. İşte sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Bereket gezegeni Jüpiter size yardım ediyor.
- KOVA: Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız işbirliği rahatlamanıza neden olacak. Yönetici gezegeniniz değişim gezegeni Uranüs eski fırsatları yeniden sunacak.
- BALIK: Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzı gündeme geliyor. Eski takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi, biraz acele etmelisiniz.