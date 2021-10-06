Güne Başlarken | 6 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, ilk antrenmanına çıktı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde kayıt altına alınan ve yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda gözler Meclis’te. Bu konuda yapılacak düzenlemeyle ve özellikle emekli memurun maaşında 1.000 liraya varan artış olacak. Ikramiyelerdeki artış da 30 bin lirayı bulacak.

Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen, şirketin karından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

6 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8,89 TL, euro ise 10, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 18°C Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 29°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 13°C, 19°C Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 13°C, 25°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR: 20.00 Sinema: Hükümet Kadın 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali

Günün köşe yazısı

Çok parçalı bir muhalefet bloğu... CHP; ulusalcı, Kemalist, sosyal demokrat, evrensel haklara sahip çıkan, kadın haklarını savunan kesimlerden oluşan bir ana akım partisi… Muhalefet bloğunun ikinci büyük gücü, MHP kökenli bir kurucu ekiple merkez sağa yerleşmeye kararlı seküler milliyetçi İYİ Parti… AK Parti geleneğinden gelen, 'muhafazakar demokrat' DEVA ve Gelecek Partisi… Milli Görüş’ün gerçek mirasçısı Saadet Partisi… Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

6 Ekim günlük burç yorumları