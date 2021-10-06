Güne Başlarken | 6 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
06 Ekim 2021, Çarşamba 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, ilk antrenmanına çıktı.
- Toplu sözleşme görüşmelerinde kayıt altına alınan ve yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda gözler Meclis’te. Bu konuda yapılacak düzenlemeyle ve özellikle emekli memurun maaşında 1.000 liraya varan artış olacak. Ikramiyelerdeki artış da 30 bin lirayı bulacak.
- Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen, şirketin karından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savundu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 6 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8,89 TL, euro ise 10, 29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 18°C Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 29°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 13°C, 19°C Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 13°C, 25°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR: 20.00 Sinema: Hükümet Kadın 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali
Günün köşe yazısı
Çok parçalı bir muhalefet bloğu... CHP; ulusalcı, Kemalist, sosyal demokrat, evrensel haklara sahip çıkan, kadın haklarını savunan kesimlerden oluşan bir ana akım partisi… Muhalefet bloğunun ikinci büyük gücü, MHP kökenli bir kurucu ekiple merkez sağa yerleşmeye kararlı seküler milliyetçi İYİ Parti… AK Parti geleneğinden gelen, 'muhafazakar demokrat' DEVA ve Gelecek Partisi… Milli Görüş’ün gerçek mirasçısı Saadet Partisi… Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
6 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi doğru yönlendirmelisiniz.
- BOĞA: Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyenlerin size olan güvenlerini hak etmek için daha çok çalışmalısınız.
- İKİZLER: Yaşamla ilgili yeni bir süreçtesiniz. Yeni düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. Ruhsal derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.
- YENGEÇ: Ay’ın bulunduğu konum sorgulamanızı artırıyor. Çevreye kapalı ve eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konulara yoğunlaşmak yerine çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz.
- ASLAN: Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz yeni projeler için engel oluşturuyor. Başlatacağınız çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz. Sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla duygusal alışverişte olacaksınız.
- BAŞAK: Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu şekilde örtüştüğü bir gün. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. İyi niyetiniz yanlış anlaşılabiliyor.
- TERAZİ: Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibisiniz. Oysa yaşamı öyle derin hissediyorsunuz ki yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi canınızı çok fazla sıkıyor.
- AKREP: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgilerinizi yanınızda çalışan kişiler için de kullanmalısınız. Çalışma şartlarınızla ilgili şikayetler artıyor. Birlikte iş yaptığınız kişileri yargılayacaksınız.
- YAY: Bugün Ay, ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor. Çevrenize kuşkulu davranıyorsunuz. Arkadaş ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle sonuçlandıracaksınız.
- OĞLAK: İş ilişkilerinizde kişiliğinizin önde olmasına özen gösteriyorsunuz. Kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak için organizasyonlar yapıyorsunuz. Bugün partnerinizle aranızda sezgisel bir bağ var.
- KOVA: İletişimde kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Bu durum ilgi görüyor. Retro Merkür’den destek görüyorsunuz. Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemeyişiniz tuhaf karşılanabilir.
- BALIK: Maddi konularda yoğun mücadele sevmemenize rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kaptırıp dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız.