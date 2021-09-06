Güne Başlarken | 6 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söyledi.

söyledi. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.

Güne Dair Notlar

6 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8, 32 TL, euro ise 9, 88 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 25°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 30°C Az bulutlu ve açık Ankara, 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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Günün köşe yazısı

Evet, zannettim ki, Ekrem İmamoğlu çıkıp şunu diyecek:

- Akşener iltifat etmiş, teşekkürler ama Fatih Sultan Mehmet gibi bir lidere benzemek benim ne haddime...

Ben bir siyasetçiyim, bir seçime girmişim, kazanmışım, hepsi bu... İstanbul seçimlerini benden evvel de kazanan siyasetçiler var...

Hiç birimizin karşısında Bizans ve Haçlılar yoktu. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

6 Eylül günlük burç yorumları