Güne Başlarken | 6 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
06 Eylül 2021, Pazartesi 07:51 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.
- Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
- Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söyledi.
- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
- İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.
Güne Dair Notlar
- 6 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8, 32 TL, euro ise 9, 88 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 25°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 30°C Az bulutlu ve açık Ankara, 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün videosu
Günün köşe yazısı
Evet, zannettim ki, Ekrem İmamoğlu çıkıp şunu diyecek:
- Akşener iltifat etmiş, teşekkürler ama Fatih Sultan Mehmet gibi bir lidere benzemek benim ne haddime...
Ben bir siyasetçiyim, bir seçime girmişim, kazanmışım, hepsi bu... İstanbul seçimlerini benden evvel de kazanan siyasetçiler var...
Hiç birimizin karşısında Bizans ve Haçlılar yoktu. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
6 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevre faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.
- BOĞA: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Kısa seyahatler söz konusu.
- İKİZLER: Enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaratıcılığınız için riskleri göze almalısınız.
- YENGEÇ: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergiliyorsunuz. Bu da size iyi hissettiriyor. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.
- ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize epey yaklaşacağınız bir gün.
- BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz.
- TERAZİ: Güçlü planların kişisi olmanız rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Doğru yoldasınız.
- AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert ama akıcı planlar yapıyorsunuz. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.
- YAY: Yönetici gezegeniniz bolluk gezegeni Jüpiter’in geri hareketi, iletişimde size güçlü duygular veriyor. Erkek kardeşler ve babanızla olan ilişkileri gündemde. Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanız sizi olumlu kılacaktır.
- OĞLAK: Kendinizi yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapıları daima size açık.
- KOVA: Takıntılı biri değilsiniz. Bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşüklüğünden olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan edemiyorsunuz.
- BALIK: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizi etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün.
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