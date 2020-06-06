Güne Başlarken | 6 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Enis Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne götürüldü. Berberoğlu’nun, corona virüs salgını nedeniyle evinde cezasını çekmesi yönünde karar verildi. Berberoğlu’nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz’a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındı.

Sosyal hayatı destek kredisi başvuruları başladı.





Güne Dair Notlar

5 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,76 TL, euro ise 7,63 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 16°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 20°C, 30°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 12°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 12°C, 34°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Mevsiminde yemek lazım!

Haziran ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor.

Haziran ayı sebzeleri Haziran ayı meyveleri

Enginar -Kayısı

Taze fasulye -Erik

Bezelye -Çilek

Bakla -Kiraz

Barbunya -Şeftali

Kabak -Dut

Patlıcan -Vişne

Salatalık -Mürdüm eriği

Yeşil biber -Yeni dünya

Dolmalık biber

Domates

Semizotu

Rezene

Marul

Taze soğan

Taze sarımsak

Dereotu

Fesleğen

Biberiye

Nane

Maydanoz

Tere

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Yarışma: Çarkıfelek (KANAL D), Sinema: İlk Kurşun (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Sinema: Çılgın Öğretmen (FOX)

Dizi önerisi: Top of the Lake - 2013

Film önerisi: Tek Başına (North Country) - 2005

Kitap önerisi: Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

Günlük burç yorumları (6 Haziran 2020)

KOÇ : Partnerinizin sizin hakkınızdaki düşüncelerine çok fazla önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliği yaşayan biri olarak birçok ayrıntı söz konusu olabilir. Gizliliğin size kazandıracağı bir şey yok, unutmayın.

: Partnerinizin sizin hakkınızdaki düşüncelerine çok fazla önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliği yaşayan biri olarak birçok ayrıntı söz konusu olabilir. Gizliliğin size kazandıracağı bir şey yok, unutmayın. BOĞA: Yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar yapacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Özellikle kişisel ve duygusal tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak.

Yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar yapacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Özellikle kişisel ve duygusal tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak. İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Onunla paylaşacağınız çok şey var.

Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Onunla paylaşacağınız çok şey var. YENGEÇ: Ay’ın bulunduğu konum sayesinde kişisel ilişkilerinizi geliştirirken maddi kazançlarınızı da artırmak niyetindesiniz. Duygusal konularla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.

Ay’ın bulunduğu konum sayesinde kişisel ilişkilerinizi geliştirirken maddi kazançlarınızı da artırmak niyetindesiniz. Duygusal konularla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. ASLAN: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün isteklerinizde dengeli ve yapıcı davranmanıza rağmen olayları çok fazla incelemekten yanasınız. Dikkatli olmalısınız.

Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün isteklerinizde dengeli ve yapıcı davranmanıza rağmen olayları çok fazla incelemekten yanasınız. Dikkatli olmalısınız. BAŞAK : Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Daima kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.

: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Daima kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız. TERAZ İ: Bugün ele aldığınız konuları sonuna kadar inatla sürdürecek ve başarıya her geçen gün daha yaklaşacaksınız. Aileniz ve çevreniz kararlı davranışlarınız karşısında size destek verecekler ve bundan olumlu etkileneceksiniz.

İ: Bugün ele aldığınız konuları sonuna kadar inatla sürdürecek ve başarıya her geçen gün daha yaklaşacaksınız. Aileniz ve çevreniz kararlı davranışlarınız karşısında size destek verecekler ve bundan olumlu etkileneceksiniz. AKREP: Çevrenizdeki kişilerle aranızda duygusal çekişme olabilir. Karşınızdaki insanlara güven duymak istiyorsunuz. Detaylar ön plana çıkıyor. Birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve karar vermeden önce beklemelisiniz.

Çevrenizdeki kişilerle aranızda duygusal çekişme olabilir. Karşınızdaki insanlara güven duymak istiyorsunuz. Detaylar ön plana çıkıyor. Birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve karar vermeden önce beklemelisiniz. YAY: Özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bugün, özellikle derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istememeniz ikilem yaşamanıza neden olabiliyor.

Özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bugün, özellikle derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istememeniz ikilem yaşamanıza neden olabiliyor. OĞLAK: Duygularınızın derin olacağı bir gün. Her şeyi farklı yönden algılıyorsunuz. Geçmiş yaşamınızla ilgili eski pürüzleri kafanıza takıyor olabilirsiniz. Bugün, günlük yaşamınızda tatmin edici bir performans sergiliyorsunuz.

Duygularınızın derin olacağı bir gün. Her şeyi farklı yönden algılıyorsunuz. Geçmiş yaşamınızla ilgili eski pürüzleri kafanıza takıyor olabilirsiniz. Bugün, günlük yaşamınızda tatmin edici bir performans sergiliyorsunuz. KOVA: Kariyerinizin ve duygusal güvenin çok önemli olması yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Bugün öfkenizi baskı altında tutmayı başardığınız sürece iş motivasyonunuz daha da artacak.

Kariyerinizin ve duygusal güvenin çok önemli olması yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Bugün öfkenizi baskı altında tutmayı başardığınız sürece iş motivasyonunuz daha da artacak. BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey. Sadece konuşmalarınızda dikkatli olmak zorundasınız.

6 Haziran gününe damga vuran olaylar