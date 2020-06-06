Güne Başlarken | 6 Haziran 2020
Dün gece gözünden kaçan önemli gelişmeler ve bugün için seni bilgilendirip, gününe renk katacak bazı bilgiler Güne Başlarken'de. Posta ile Güne Başlarken seni bekliyor.
06 Haziran 2020, Cumartesi 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.
Enis Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne götürüldü. Berberoğlu’nun, corona virüs salgını nedeniyle evinde cezasını çekmesi yönünde karar verildi. Berberoğlu’nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz’a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındı.
Sosyal hayatı destek kredisi başvuruları başladı.
- 5 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,76 TL, euro ise 7,63 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 16°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 20°C, 30°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 12°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 12°C, 34°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Mevsiminde yemek lazım!
Haziran ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor.
Haziran ayı sebzeleri Haziran ayı meyveleri
- Enginar -Kayısı
- Taze fasulye -Erik
- Bezelye -Çilek
- Bakla -Kiraz
- Barbunya -Şeftali
- Kabak -Dut
- Patlıcan -Vişne
- Salatalık -Mürdüm eriği
- Yeşil biber -Yeni dünya
- Dolmalık biber
- Domates
- Semizotu
- Rezene
- Marul
- Taze soğan
- Taze sarımsak
- Dereotu
- Fesleğen
- Biberiye
- Nane
- Maydanoz
- Tere
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Yarışma: Çarkıfelek (KANAL D), Sinema: İlk Kurşun (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Sinema: Çılgın Öğretmen (FOX)
Dizi önerisi: Top of the Lake - 2013
Film önerisi: Tek Başına (North Country) - 2005
Kitap önerisi: Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes
Günlük burç yorumları (6 Haziran 2020)
- KOÇ: Partnerinizin sizin hakkınızdaki düşüncelerine çok fazla önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliği yaşayan biri olarak birçok ayrıntı söz konusu olabilir. Gizliliğin size kazandıracağı bir şey yok, unutmayın.
- BOĞA: Yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar yapacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Özellikle kişisel ve duygusal tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak.
- İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Onunla paylaşacağınız çok şey var.
- YENGEÇ: Ay’ın bulunduğu konum sayesinde kişisel ilişkilerinizi geliştirirken maddi kazançlarınızı da artırmak niyetindesiniz. Duygusal konularla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.
- ASLAN: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün isteklerinizde dengeli ve yapıcı davranmanıza rağmen olayları çok fazla incelemekten yanasınız. Dikkatli olmalısınız.
- BAŞAK: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Daima kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.
- TERAZİ: Bugün ele aldığınız konuları sonuna kadar inatla sürdürecek ve başarıya her geçen gün daha yaklaşacaksınız. Aileniz ve çevreniz kararlı davranışlarınız karşısında size destek verecekler ve bundan olumlu etkileneceksiniz.
- AKREP: Çevrenizdeki kişilerle aranızda duygusal çekişme olabilir. Karşınızdaki insanlara güven duymak istiyorsunuz. Detaylar ön plana çıkıyor. Birçok konu üzerinde yeniden düşünmeli ve karar vermeden önce beklemelisiniz.
- YAY: Özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bugün, özellikle derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istememeniz ikilem yaşamanıza neden olabiliyor.
- OĞLAK: Duygularınızın derin olacağı bir gün. Her şeyi farklı yönden algılıyorsunuz. Geçmiş yaşamınızla ilgili eski pürüzleri kafanıza takıyor olabilirsiniz. Bugün, günlük yaşamınızda tatmin edici bir performans sergiliyorsunuz.
- KOVA: Kariyerinizin ve duygusal güvenin çok önemli olması yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Bugün öfkenizi baskı altında tutmayı başardığınız sürece iş motivasyonunuz daha da artacak.
- BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey. Sadece konuşmalarınızda dikkatli olmak zorundasınız.
6 Haziran gününe damga vuran olaylar
- İhtiyarlık Sigortası kabul edildi. 1949
- Konya'da şiddetli yağmur sel baskınına neden oldu; 4000 baş hayvan sele kapıldı. 1959
- Ordu içindeki Silahlı Kuvvetler Birliği 1961 yılında bugün devlet başkanı Cemal Gürsel'e bir muhtıra verdi. Muhtırada görevden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in göreve iadesi istendi. 8 Haziran'da İrfan Tansel Hava Kuvvetleri komutanlığına döndü. 1961
- Amerikalı Senatör Robert Kennedy vurularak öldürüldü. 1968
- İttihat gazetesi kapatıldı. 1971
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit "141.,142. ve 163. maddeler kalkacak" dedi. 1977
- Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin genel başkanlığına Erdal İnönü seçildi. 1983
- Milli Güvenlik Konseyi kısa adı MDP olan Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin üç kurucu üyesini veto etti. 1983
- Kamuoyunda "Pişmanlık Yasası" olarak anılan kanun kabul edildi. Yasaya göre ihbarda bulunan sanıkların cezalarında indirim yapılacak. 1985
- Yeşiller Partisi kuruldu. Partinin genel başkanlığına Profesör Doktor Celal Ertuğ seçildi. 1988
- Mardin ilindeki tarihsel zenginlikleriyle ünlü Hasankeyf kasabasının Ilısu Baraj Gölü'nün suları altında kalacağı bildirildi. 1988
- Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin başvurusu üzerine 53. Hükümetin güven oylamasının geçersiz olduğuna karar verdi. Bu karar üzerine Başbakan Mesut Yılmaz Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Anayol hükümetinin istifasını verdi. 1996
- İşadamı Halis Toprak'ın, boşandığı eşi Ayşe Toprak'a 5 trilyon 100 milyar lira tazminat vermesi kesinleşti. Bu, Türkiye tarihinin en yüksek boşanma tazminatı oldu. 1996
- NASA’nın gönderdiği Cassini uzay aracı, Satürn'ün uydusu Titan'da bazı basit yaşam formları olabileceğine dair işaretler saptadı. 2010
- Güneş enerjisiyle çalışan uçak ''Solar Impulse'' İsviçre'den Fas'a kadar 2 bin 500 kilometreden uzun yolu kat etti. Bu uçuş, güneş enerjisi kullanılarak gerçekleştirilen ilk kıtalararası uçuş olarak tarihe geçti. 2012
- Venüs gezegeni Dünya ile Güneş arasından geçti. Bu geçiş 21. yüzyılın son geçişi. 2012