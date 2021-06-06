Güne Başlarken | 6 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yozgat’ta yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Oktay ve Karaismailoğlu, daha sonra Yozgat Valiliği’ni ziyaret etti. Ardından Kent Park’a giderek gençler ile çay içip sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Yozgat İstişare Toplantısı’na katıldı.

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi. :Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Anadolu Efes’ten Rodrigue Beaubois oldu.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 16 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek’in (23) ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed (26) ve kardeşi Rengin Şimşek (22), evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin durumunun ağır olduğu, yapılan ilk incelemede intihara kalkışmış olabilecekleri öğrenildi.

Güne Dair Notlar

6 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,55 TL.

8,68 ise 10,55 Gram altın ise 526 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 14°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 20°C, 32°C Ankara, Parçalı bulutlu. 9°C, 22°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 15°C, 33°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Resmi dil Türkçe’dir.

- Arapça olsun, Kürtçe olsun diyen var mı?

......

Bayrak, ay yıldızlı bayraktır.

- Pembe bayrak olsun diyen var mı? Başşehir Ankara’dır.

- İstanbul olsun diyen var mı? Kim var? İmamoğlu mu? Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jack London- Martin Eden

Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı…

London, romanı bir sanatçının çıraklıktan olgunluğa geçiş sürecini işleyen Künstlerroman geleneğinde yazmıştır. Martin'in aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır. Kahramanı hedefine ulaştığında ise motivasyonunu ve heyecanını çoktan yitirmiş, trajik bir sona doğru sürüklenmektedir artık…

6 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konuma ulaşmak için gerekli tüm imkana sahipsiniz.

BOĞA: Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygu ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız büyük karmaşa yaşayacak. Sorumluluk duygunuzun arttığını görüyorsunuz.

İKİZLER: Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde bir karmaşa içinde olacaksınız. Aklınızı kullanmalısınız.

YENGEÇ: Yakın dostlarınızdan destek göreceksiniz. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin araştırmalar içindesiniz.

ASLAN: Yaşama analizci bir gözle bakarken isteklerinizdeki artışı fark edeceksiniz. Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için bazı masraflar yapacaksınız.

BAŞAK: Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktiviteler yapabileceğiniz bir gün. Onlarla vakit geçirmek size çok iyi gelecek.

TERAZİ: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapmakta engel tanımayacak, bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Akıllı davranarak başarılı olacaksınız.

AKREP: Geri giden Plüton sizi olumlu etkiliyor. İş arkadaşlarınızla uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de gerekli tepkiyi göstereceksiniz. Yine de iş yaptığınız kişiler önemli olacak.

YAY: İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatini çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen evlilik kararı almamanızda fayda var.

OĞLAK: Karşıt aşk gezegeni Venüs’ten enerji alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacak. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli saklı duygular peşinde olacaksınız.

KOVA: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak değişik anlar yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakın. Bu nedenle oluşan gerilim ve stresi bir kenara koymalısınız.

BALIK: Değişiminiz çevrenize ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek ve eleştirel bir yaklaşım içinde bulunacaksınız. Sağlığınız için vitamin almalısınız.