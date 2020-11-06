Güne Başlarken | 6 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler" açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda, istihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek.

Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan babası ve üvey annesi tutuklandı.

Süper Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 10, 23, 39, 40, 54 ve 56 oldu.





Güne Dair Notlar

6 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,42 TL euro ise 9,95 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 13°C, 17°C Antalya, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 27°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. 8°C, 18°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı. 16°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.. 9°C, 17°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün kitabı

Yüzyıllık Yalnızlık / Gabriel Garcia Marquez

Nobel Ödüllü Kolombiyalı Yazar Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanı, gerçeklik kavramına kattığı olağandışı boyutla, yayımlandığı 1967’den bugüne edebiyat dünyasındaki değerini korumaya devam ediyor. Marquez’in 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü almasını sağlayan roman, edebiyat dünyasına yazarın kazandırdığı “büyülü gerçekçilik” akımının en ihtişamlı örneğini oluşturuyor. Marquez’in kendi hayatından yola çıkarak kaleme aldığı Yüzyıllık Yalnızlık, gerçekçi anlatımının yanı sıra fantastik kurgusuyla dünya edebiyatının kültleri arasında yer alıyor. Yazarın iki yıldan daha kısa bir sürede tamamladığını dile getirdiği eser, kendisinin de ifadesiyle 15-16 yıllık düşünsel birikiminin eseri olarak onun çocukluk yıllarının sanatsal bir anlatımı niteliğini taşıyor.

Günün köşe yazısı

114 ölü, bin 35 yaralı… Son deprem, kayıtlara bu sayılarla geçti. Yitirilen canların acısını hepimiz hissediyoruz. Yaralıların 36’sı halen tedavi altında. Ve yer sarsıntısından etkilenen milyonlar… Murat Çelik'in yazısı...

6 Kasım günlük burç yorumları