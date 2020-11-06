Güne Başlarken | 6 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
06 Kasım 2020, Cuma 05:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler" açıklamasında bulundu.
TBMM Genel Kurulu’nda, istihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek.
Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan babası ve üvey annesi tutuklandı.
Süper Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 10, 23, 39, 40, 54 ve 56 oldu.
Güne Dair Notlar
- 6 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,42 TL euro ise 9,95 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 13°C, 17°C Antalya, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 27°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. 8°C, 18°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı. 16°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.. 9°C, 17°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün kitabı
Yüzyıllık Yalnızlık / Gabriel Garcia Marquez
Nobel Ödüllü Kolombiyalı Yazar Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanı, gerçeklik kavramına kattığı olağandışı boyutla, yayımlandığı 1967’den bugüne edebiyat dünyasındaki değerini korumaya devam ediyor. Marquez’in 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü almasını sağlayan roman, edebiyat dünyasına yazarın kazandırdığı “büyülü gerçekçilik” akımının en ihtişamlı örneğini oluşturuyor. Marquez’in kendi hayatından yola çıkarak kaleme aldığı Yüzyıllık Yalnızlık, gerçekçi anlatımının yanı sıra fantastik kurgusuyla dünya edebiyatının kültleri arasında yer alıyor. Yazarın iki yıldan daha kısa bir sürede tamamladığını dile getirdiği eser, kendisinin de ifadesiyle 15-16 yıllık düşünsel birikiminin eseri olarak onun çocukluk yıllarının sanatsal bir anlatımı niteliğini taşıyor.
Günün köşe yazısı
114 ölü, bin 35 yaralı… Son deprem, kayıtlara bu sayılarla geçti. Yitirilen canların acısını hepimiz hissediyoruz. Yaralıların 36’sı halen tedavi altında. Ve yer sarsıntısından etkilenen milyonlar… Murat Çelik'in yazısı...
6 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkide bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Bunların karşılanmasında sorunlar yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız bu durumu fark edip size yardım ellerini uzatacaklar. Bugün, çevrenizin kalabalığı sizi yorabilir.
- BOĞA: Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşünceleriniz var. Bilinçaltınızda takıntı halinde olan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.
- İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.
- YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin iyi gitmesi en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesaret ve güce sahipsiniz.
- ASLAN: Özgürlük duygunuzun size zarar verebileceğini düşünüp seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.
- BAŞAK: Akılcılığa hep çok önem veren biri olarak bugün duygularınız her zamankinden daha yoğun. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz kalabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız.
- AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayanan sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna atmak için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.
- YAY: Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizde kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.
- OĞLAK: Bugün duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor biliyorsunuz.
- KOVA: İşinizi yaparken duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.
- BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı olarak yüksek şartlara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin maddi değerler çerçevesinde değişmediğini göreceksiniz.