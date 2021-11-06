Güne Başlarken | 6 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Aydın’ın Didim ilçesinde, Hazine arazisine kaçak olarak yerleştirdikleri konteynerde yaşayan 3 kişilik aile, belediyeden gelen yıkım ekibini görünce konteynerin üzerine çıkıp, üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmak istedi. Ailenin üzerini ateşe verdiği konteyner itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu sırada devreye giren polis ekipleri ise aileyi ikna edip, bulundukları yerden indirdi.

İstanbul'da seyir halindeki araçtan düşen Seda Taşdemir bir aydır hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor. İddiaya göre genç kız arkadaşı Gizem tarafından yola itildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, boşandığı eşi ile avukatlık bürosuna anlaşma protokolü imzalamak için gelen denizci Astsubay Haydar B. (42), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

İstanbul’da boşanmak istediği eşi tarafından kaçırıldıktan 3 gün sonra kurtarılan Şilan Topal, ’Ece Üner İle Susma’ programına katılarak, kaçırılan oğlunun bulunmasını istiyordu. Şilan Topal’ın eşinin ailesi tarafından kaçırıldığı belirlenen oğlu Yamaç, polis tarafından babaannesinin evinde bulundu.

Avusturya’da 8 Kasım’dan itibaren kafe, restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastanelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilecek.

Güne Dair Notlar

6 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,68 TL, euro ise 11,21 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli. 13°C, 21°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 27°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 8°C, 21°C Trabzon, Az bulutlu ve açık. 14°C, 19°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 9°C, 23°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (KANAL D)

Yerli Dizi: Sana Söz (STAR)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Yerli Dizi: Elkızı (FOX)

6 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

BOĞA: Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gündesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda başarınızı katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif şekilde uygulayacaksınız.

YENGEÇ: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekiciliğinizi çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz

ASLAN: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde çelişkiler içinde olabilirsiniz. İletişimde doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

TERAZİ: Yoğun iş temponuz sayesinde birçok başarı size gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı yakın davranacaksınız.

AKREP: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal tarafınız atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Çevreye ilişkilerde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracaksınız.

YAY: İşbirliğini sevmeniz çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.

OĞLAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi epey şaşırtan durumlar söz konusu olacak.

KOVA: Kendi doğrularınıza inandığınız konularda iş başarınız artıyor. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze edin. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

BALIK: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. Karşı cinsle ilişkilerde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Bu durum kafa karıştırıyor, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.