Güne Başlarken | 6 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki 6 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yaptı. Putin, "(İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler." dedi.

Güne Dair Notlar

6 Mart günü saat 7.38'de dolar 6,12 TL, euro ise 6,87 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 15°C Öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı İzmir, 9°C, 17°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 16°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 13°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.

Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.

Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.

Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:

Bir fincan yeşil çay

Bir adet armut

Bir kase yulaf ve yulaf sütü

Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Arka Sokaklar (Kanal D), Hercai (ATV), Babil (STAR TV), Öğretmen (FOX)

Dizi önerisi: House M.D.

Film önerisi: Çizgili Pijamalı Çocuk (2008)

Okunacak kitap önerisi: Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Oynanacak oyun önerisi: Slap Kings

Günün spor müsabakaları: Süper Lig: Beşiktaş-Ankaragücü (20:00), Euroleague: BC Khimky-Fenerbahçe Beko (20:00), Anadolu Efes-Olympiakos (20:30)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine

Diğer etkinlikler: Sagopa Kajmer Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı

Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu izleyicisi ile buluşuyor. Duru Kadıköy Ana Sahne, İstanbul

Mor ve ötesi, İzmir Arena'da

Günlük burç yorumları (6 Mart 2020)

KOÇ : Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

: Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız. BOĞA: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs, size güçlü bir motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.

Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs, size güçlü bir motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız. İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici bir konumdasınız. Bu dönem büyük hedefleriniz var.

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici bir konumdasınız. Bu dönem büyük hedefleriniz var. YENGEÇ: Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz var, farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça yeni teklifler ayağınıza gelecek.

Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz var, farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça yeni teklifler ayağınıza gelecek. ASLAN : Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelere katılacak, birlikte önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelere katılacak, birlikte önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. BAŞAK : Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Güç gösterisinden uzuk durun ve düşünce savaşlarına girmeyin. Duygularınızı rahat bir şekilde aktarmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

: Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Güç gösterisinden uzuk durun ve düşünce savaşlarına girmeyin. Duygularınızı rahat bir şekilde aktarmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak. TERAZİ: İş yerinde iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

İş yerinde iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız. AKREP: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Gereksiz olayları problem haline getirmemeye çalışın.

Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Gereksiz olayları problem haline getirmemeye çalışın. YAY: İş bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.

İş bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var. OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal hayatına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönü canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.

Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal hayatına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönü canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin. KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacak. Kendinize sorduğunuz sorular önemli unutmayın. Çevrenize epey çekici geleceksiniz. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

Mükemmele kavuşmak zaman alacak. Kendinize sorduğunuz sorular önemli unutmayın. Çevrenize epey çekici geleceksiniz. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz. BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Çevre bu konuda size baskıcı geliyor. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize dikkat edin ve yürüyüşler yapın. Bünyenizi fazla yormamalısınız.

6 Mart gününe damga vuran olaylar

İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı. 1714

İstanbul Radyosu yayına başladı. 1927

16 Haziran 1963'de fırlatılan uzay aracı Vostok 6 ile uzaya çıkan ilk kadın, Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova. 1937

İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar'Eniac'', ABD'de kullanıma girdi. ''Eniac'', elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardanbiri olarak 1955'e kadar kullanıldı. 1946

Kadınlığı Koruma ve Sosyal Yardım Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, kimsesiz kızlara ve dul kadınlara yardım etme amacını benimsedi. 1946

Afrika'da Altın Kıyısı, Gana ismini alarak bağımsızlığını ilan etti. 1957

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Türkiye üzerinden geçerken bir saatliğine Ankara'ya geldi ve Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'le bir saat görüştü. Gazetecilerin görüşme hakkında bilgi almak için ısrarlı sorularına Cemal Gürsel şu yanıtı verdi: "İngiltere kraliçesi ile ne konuşulursa onları konuştuk. Gazetecileri enterese edecek hiçbir şey de konuşulmadı. Ötesini siz de biliyorsunuz " dedi. Kamuoyunda Kraliçe'nin Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını önlemek amacıyla görüştüğü konuşuluyordu. 1961

Hilafetin kaldırılışının 50. yılı dolayısıyla PTT tarafından çıkarılması kararlaştırılılan seri pulların basımı Milli Selamet Partili bakanların önerisi üzerine durduruldu. 1974

Başbakan Demirel 1 saat10 dakika süren bir televizyon konuşması yaptı.1977 bütçesinin hedeflerini anlattı ve "Bir milyondan başladık,100 milyara geldik. Türkiye trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır" dedi. Demirel 2000 yılında Türkiye'nin 400 milyar lira milli gelirle Almanya'nın üstünde olacağını söyledi. Ayrıca 2000 yılında fert başına düşen milli gelirin 5000 dolara yükseleceği müjdesini verdi. 1977

Yunanistan Ege hava sahasındaki bazı kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. 1981

60 bin öğrenciyi kapsayan öğrenci affı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı. 1984

Gösteri dünyasının önde gelen adlarından Egemen Bostancı Ankara'da öldü. 1986

IMF raporunda, Türkiye'de asgari ücretin son bir yılda yüzde 20 gerilediği belirtildi. 1987

YDH (Yeni Demokrasi Hareketi) Genel Başkanı Cem Boyner'in, "Ordu demokrasiyi tehtid ediyor" sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. 1993

Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı. 1995

Ressam Nüzhet İslimyeli 92 yaşında Ankara'da öldü. 2005

Günün şiiri

KORONA

Canım ülkeme gidemiyorum

Gitsem de geri dönemiyorum

Havayolları, size sesleniyorum

Ne işim vardı İtalya'da





Öksürmeye korkuyorum burada

Alırlar beni karantinaya

Nereden geldim yüksek lisansa

Ne işim vardı İtalya'da





Okul uzaktan eğitime geçti

Korona Türkiye'yi es geçti

İtalyanların rahatlığı beni deli etti

Ne işim vardı İtalya'da





Ne dezenfektan ne maske

İtalya'da bir şey kalmamış

Canım ülkem maskeyi

135 TL'ye satmış

Yıldız Sağnak



