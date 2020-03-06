Güne Başlarken | 6 Mart 2020
Bugün 2020 yılının 66'ncı gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 768 milyon 156 bin 178 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
06 Mart 2020, Cuma 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki 6 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yaptı. Putin, "(İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler." dedi.
- 6 Mart günü saat 7.38'de dolar 6,12 TL, euro ise 6,87 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 15°C Öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı İzmir, 9°C, 17°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 16°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 13°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.
Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.
Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.
Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:
- Bir fincan yeşil çay
- Bir adet armut
- Bir kase yulaf ve yulaf sütü
Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Arka Sokaklar (Kanal D), Hercai (ATV), Babil (STAR TV), Öğretmen (FOX)
Dizi önerisi: House M.D.
Film önerisi: Çizgili Pijamalı Çocuk (2008)
Okunacak kitap önerisi: Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
Oynanacak oyun önerisi: Slap Kings
Günün spor müsabakaları: Süper Lig: Beşiktaş-Ankaragücü (20:00), Euroleague: BC Khimky-Fenerbahçe Beko (20:00), Anadolu Efes-Olympiakos (20:30)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine
Diğer etkinlikler: Sagopa Kajmer Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı
Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu izleyicisi ile buluşuyor. Duru Kadıköy Ana Sahne, İstanbul
Mor ve ötesi, İzmir Arena'da
Günlük burç yorumları (6 Mart 2020)
- KOÇ: Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
- BOĞA: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs, size güçlü bir motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.
- İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici bir konumdasınız. Bu dönem büyük hedefleriniz var.
- YENGEÇ: Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz var, farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça yeni teklifler ayağınıza gelecek.
- ASLAN: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelere katılacak, birlikte önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- BAŞAK: Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Güç gösterisinden uzuk durun ve düşünce savaşlarına girmeyin. Duygularınızı rahat bir şekilde aktarmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.
- TERAZİ: İş yerinde iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.
- AKREP: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Gereksiz olayları problem haline getirmemeye çalışın.
- YAY: İş bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.
- OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal hayatına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönü canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.
- KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacak. Kendinize sorduğunuz sorular önemli unutmayın. Çevrenize epey çekici geleceksiniz. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.
- BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Çevre bu konuda size baskıcı geliyor. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize dikkat edin ve yürüyüşler yapın. Bünyenizi fazla yormamalısınız.
6 Mart gününe damga vuran olaylar
- İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı. 1714
- İstanbul Radyosu yayına başladı. 1927
- 16 Haziran 1963'de fırlatılan uzay aracı Vostok 6 ile uzaya çıkan ilk kadın, Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova. 1937
- İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar'Eniac'', ABD'de kullanıma girdi. ''Eniac'', elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardanbiri olarak 1955'e kadar kullanıldı. 1946
- Kadınlığı Koruma ve Sosyal Yardım Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, kimsesiz kızlara ve dul kadınlara yardım etme amacını benimsedi. 1946
- Afrika'da Altın Kıyısı, Gana ismini alarak bağımsızlığını ilan etti. 1957
- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Türkiye üzerinden geçerken bir saatliğine Ankara'ya geldi ve Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'le bir saat görüştü. Gazetecilerin görüşme hakkında bilgi almak için ısrarlı sorularına Cemal Gürsel şu yanıtı verdi: "İngiltere kraliçesi ile ne konuşulursa onları konuştuk. Gazetecileri enterese edecek hiçbir şey de konuşulmadı. Ötesini siz de biliyorsunuz " dedi. Kamuoyunda Kraliçe'nin Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını önlemek amacıyla görüştüğü konuşuluyordu. 1961
- Hilafetin kaldırılışının 50. yılı dolayısıyla PTT tarafından çıkarılması kararlaştırılılan seri pulların basımı Milli Selamet Partili bakanların önerisi üzerine durduruldu. 1974
- Başbakan Demirel 1 saat10 dakika süren bir televizyon konuşması yaptı.1977 bütçesinin hedeflerini anlattı ve "Bir milyondan başladık,100 milyara geldik. Türkiye trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır" dedi. Demirel 2000 yılında Türkiye'nin 400 milyar lira milli gelirle Almanya'nın üstünde olacağını söyledi. Ayrıca 2000 yılında fert başına düşen milli gelirin 5000 dolara yükseleceği müjdesini verdi. 1977
- Yunanistan Ege hava sahasındaki bazı kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. 1981
- 60 bin öğrenciyi kapsayan öğrenci affı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı. 1984
- Gösteri dünyasının önde gelen adlarından Egemen Bostancı Ankara'da öldü. 1986
- IMF raporunda, Türkiye'de asgari ücretin son bir yılda yüzde 20 gerilediği belirtildi. 1987
- YDH (Yeni Demokrasi Hareketi) Genel Başkanı Cem Boyner'in, "Ordu demokrasiyi tehtid ediyor" sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. 1993
- Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı. 1995
- Ressam Nüzhet İslimyeli 92 yaşında Ankara'da öldü. 2005
Günün şiiri
KORONA
Canım ülkeme gidemiyorum
Gitsem de geri dönemiyorum
Havayolları, size sesleniyorum
Ne işim vardı İtalya'da
Öksürmeye korkuyorum burada
Alırlar beni karantinaya
Nereden geldim yüksek lisansa
Ne işim vardı İtalya'da
Okul uzaktan eğitime geçti
Korona Türkiye'yi es geçti
İtalyanların rahatlığı beni deli etti
Ne işim vardı İtalya'da
Ne dezenfektan ne maske
İtalya'da bir şey kalmamış
Canım ülkem maskeyi
135 TL'ye satmış
Yıldız Sağnak