Güne Başlarken | 6 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın, şehit olduğu gün 4 Mart 2016’da Şırnak’ta yürütülen Hendek operasyonlarında şehit olan Musa Yılmaz’ın şahadetinin 5’inci yılında annesi Saadet Yılmaz’ı arayarak ’Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke bize de nasip olsa’ demiş.

Hem kontrollü normalleşme hem de yaz aylarının gelmesiyle evlenmek isteyen çiftler, düğün organizasyonu yapmaya başladı. Ancak halen devam eden kısıtlamalar nedeniyle düğünler yerini ayakta geçirilen gündüz kokteyllerine bıraktı.

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak anılacak ve kutlanacak 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

Kayseri’de, bir hafta önce boşandığı eski eşi Nuran Koçer’i (40) tabanca ile vurarak öldüren Şükrü Efe (42), Emniyet Müdürlüğü’ne 200 metre mesafede, saklandığı evde Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan kadın için verilen adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Güne Dair Notlar

5 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,53 TL euro ise 8,98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 8°C, 13°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu, çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 12°C, 16°C Ankara, Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu. 1°C, 14°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 0°C, 18°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ne zaman Emniyet güçlerini ilgilendiren bir kaza veya terör saldırısı olsa, sosyal medyadaki bazı gruplar hemen harekete geçiyor. Yalan ve yanlış bilgilerle halkı kışkırtmaya veya manipüle etmeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopterin düşüşünde de aynı şey oldu. Akla hayale gelmeyecek senaryolar yazıyorlar. Doğruyu öğrenmek için soru sormak başka, körü körüne kirli bilgi pompalamak başka bir şeydir. Hepimiz olayın nasıl gerçekleştiğini bilmek istiyoruz. Gerçeği ortaya koyacak en sağlam kaynak kaza kırım raporudur. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ

Romanın ismi bütün Orta Dünya'yı fethedip hakimiyetine almakta kullandığı diğer Güç yüzükleri'ne hükmeden Tek Yüzük'ü ilk çağlarda yaratan, hikâyenin kötü karakterlerinden biri olan Lord Sauron'u kasteder. İngiliz kırsalından pek de farklı olmayan Hobbit diyarı Shire'da sakince başlayan hikâye, Orta Dünya'nın kuzeybatısına kadar uzanırken Hobbitler; Frodo, Sam, Merry ve Pippin'in yanı sıra Hobbitlerin müttefikleri ve yol arkadaşları olan Kuzey Kolcusu Aragorn, Gondor kumandanı Boromir, savaşçı Cüce Gimli, Elf prensi Legolas ve büyücü Gandalf'ın gözünden Yüzük Savaşı'nın gidişatı takip edilir.

6 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: İş anlaşması yapmak istiyorsanız size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile bakmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

BOĞA: Gereksiz bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi öne çıkarmadan, geçmişi gözden geçirin. Güç birliği içinde yapacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak bu sizin elinizde.

İKİZLER: Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız.

YENGEÇ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey sabrınızı ön plana çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN: Planlarınızı uygularken, kibar ama ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara yumuşak şekilde karşı koyacaksınız. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz hep yüksek seyredecek.

BAŞAK: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Yollarla ilgili planlarınızı gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri sağlayacaksınız.

TERAZİ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya iş yeri aracılığıyla gelecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişime kalkmayın. Unutkanlığınız artabilir.

AKREP: Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. Duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Beslenme ile konularda aşırıya kaçmayın.

YAY: İlişkilerinizde dikkatli olup sözlerinize özen gösterin. Sert çıkışlardan uzak durun. Duygusal tatmin önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.

OĞLAK: İşyerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten uzak kalın.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme duygunuzun çokluğu sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkta da güç arıyorsunuz.

BALIK: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa aşkınız testten geçecek.