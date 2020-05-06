Güne Başlarken | 6 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüs nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) uçuş yasağının sonlanması sonrasına yönelik uçuş taslağı hazırladı. Plana göre, haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçuşlar planlanırken yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans uçuş planlandı.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 129 bin 491, toplam can kaybının 3 bin 520 olduğu açıklandı.

Güne Dair Notlar

6 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,09 TL, euro ise 7,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 21°C Çok bulutlu Antalya, 15°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 13°C, 16°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 18°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan ayında mide yanmasını engellemek için neler yapılabilir?

Ramazan ayında mide yanması ve rahatsızlıklarından nasıl korunabilirsiniz Uzman Diyetisyen Damla Tatan anlattı.

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Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Bana Masal Anlatma (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), Çöpçüler Kralı (SHOW) Jet Sosyete (Star TV)

Dizi önerisi: Better Call Saul

Film önerisi: Limonata (2015)

Kitap önerisi: Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2020)

KOÇ: Maddi konularda istediğiniz çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiklerinizi araştırmalısınız.

Maddi konularda istediğiniz çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiklerinizi araştırmalısınız. BOĞA : Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. İKİZLER: Duygularınızı yoğun yaşıyorsunuz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktaracaksınız.

Duygularınızı yoğun yaşıyorsunuz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktaracaksınız. YENGEÇ: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjiksiniz ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim var. Tekliflere hazır olun.

Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjiksiniz ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim var. Tekliflere hazır olun. ASLAN : Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız daha da güçleniyor.

: Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız daha da güçleniyor. BAŞAK: Mesleki konularda tereddütleriniz var. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün Boğa’da ilerlemesi yüzünden kafanız karışık. İşte aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli hareket etmelisiniz. Beslenmenize dikkat edin.

Mesleki konularda tereddütleriniz var. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün Boğa’da ilerlemesi yüzünden kafanız karışık. İşte aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli hareket etmelisiniz. Beslenmenize dikkat edin. TERAZİ: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına fazla güvenmiyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.

İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına fazla güvenmiyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin. AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün ve değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün ve değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. YAY: Görüştüğünüz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

Görüştüğünüz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize fazla zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettirin.

Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize fazla zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettirin. KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevrenizdeki değişimle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle akıllı seçimler yapmak kolay olacak.

Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevrenizdeki değişimle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle akıllı seçimler yapmak kolay olacak. BALIK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün yaşayacak ve yaşatacaksınız.

6 Mayıs gününe damga vuran olaylar