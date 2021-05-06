Güne Başlarken | 6 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Beşiktaş’ın Bebek sahilinde bulunan demirli lüks bir teknede yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İngiliz hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa’yla sorun yaşayan İngiltere’ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika’da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Arkeologlar, Afrika’da yürüttükleri alan araştırması sırasında kıtadaki en eski insan mezarını keşfetti.

Güne Dair Notlar

6 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 33 TL euro ise 10, 00 TL.

ise Gram altın ise 478 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 14°C, 22°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 24°C Ankara, Yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 20°C Trabzon, Yer yer çok bulutlu. 12°C, 19°C Diyarbakır, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 12°C, 30°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

MHP’nin anayasa çalışmasını, Devlet Bahçeli heyecanla ilan etti ama muhalefet buz gibi karşıladı, buz... Onca zahmet, onca emek, hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bir eline sağlık da mı denmez? Beğen veya beğenme, bu mudur insana değer? Emeğe saygı? Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Müthiş Psikoloji- Hayır Diyebilme Sanatı

Gerçekten “özgür” müsünüz?

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mıdır sizce özgürlük?

Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa?

Canınızın istediği saatte uyuyup, canınızın istediği saatte uyanarak, yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak, ihtiyacınız olan parayı kazanabilmeniz mi?

Bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz sadece kendinizi?

Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz?

Kaderinizin ipleri tamamen sizin elinizde mi?

Başkalarının sizden yararlandığını düşündüğünüz oluyor mu?

Kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu?

Değişmeye ne kadar açıksınız?

En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı? Yoksa “Bugünlük de böyle olsun, ne fark eder ki?” dediğiniz olur mu?

Önemsiz gibi görünen bu küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız.

Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

6 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün, kendinizle baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek ve bilinçli olarak olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da birlikteliğiniz yakın çevreniz tarafından takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa geciken bazı konular çok daha hızlı sonuçlanacak.

İKİZLER: Ailenizin özel hayatınızla ilgili söz söylemesini kaldıramıyorsunuz. Yorum yapmayıp sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranışlarınızı dengelemeye çalışmanız iyi olur.

YENGEÇ: Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer alanlarında da sizi yanlarında görmek istiyor. İşte bu noktada, taşan sabrınızla hemen kötü insan oluyorsunuz. Yardım etmenizi gerektiren şartlar çok önemli.

ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyim ve birikimleri düşünün. Birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddiyatla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendinize sabır empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin, işlerinizi kısa süreli olarak ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

TERAZİ: Yakın arkadaşınızla bir arkadaşınız hakkında konuşma yapacaksınız. O kişinin duygusal dönemeçleri sizi rahatsız edecek. Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: Onunla ilgili içinizde fırtınalar kopuyor, biliyorsunuz. Bazı harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz. İçinizdeki fırtınaları dindirmekten başka çareniz yok.

YAY: Finans konuları ile partnerinizin fikirlerini de alsanız fena olmayacak. Maddi riskler içine girmemek için inatçılıktan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bakış açısıyla değerlendirseniz daha tatminkar olacaksınız.

OĞLAK: İş gününde, şartlar gerektirdiği için pek çok kişiyle yüz yüze görüşüyorsunuz. Tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Sonradan geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşamda kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bilemediğiniz ve karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: Hayatınızın zıtlıkların bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, kayıplarınızla ilgili girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Özellikle bu dönem yeni kazançlara doğru yelken açacaksınız.