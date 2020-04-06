Güne Başlarken | 6 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüs aşısında umut verici haber Ankara'dan geldi. Prof. Dr. Aykut Özkul, corona virüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

İstanbul'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mart - 5 Nisan arasında kentin tüm giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde 266 bin 840 araç ile 528 bin 375 kişi kontrol edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.

Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

Bernard Gonzalez corona virüs testi pozitif çıkınca intihar etti.





Güne Dair Notlar

6 Nisan günü saat 8.20'de dolar 6,74 TL euro ise 7,30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 11°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı İzmir, 12°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 19°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 12°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 11°C Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Karantina sürecinde hepimizin iştahı açıldı ve sağlıksız beslenmeye başladık. Diyetisyen Dr. Canel Önel, ev karantinasında tüketilecek 11 sağlıklı besin önerdi.

İşte o besinler

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Ya İstiklal Ya Ölüm (TRT1)

Dizi önerisi: Kaygısızlar (nostalji)

Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya

Oyun önerisi: PayDay 2

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2020)

KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gündesiniz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi öne çıkardığınız için çoğu kez yanlış anlaşılıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz.

Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gündesiniz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi öne çıkardığınız için çoğu kez yanlış anlaşılıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz. BOĞA : Bugün çok insancılsınız. Olayları yargılamak yerine, her şeyin temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

: Bugün çok insancılsınız. Olayları yargılamak yerine, her şeyin temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. İKİZLER: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız telefon konuşmaları iş ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.

Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız telefon konuşmaları iş ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin. YENGEÇ: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli şartlara sahip değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize daha anlayışlı olmalısınız. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli şartlara sahip değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize daha anlayışlı olmalısınız. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor. ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Tanışacağınız kişilerin size olan ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Tanışacağınız kişilerin size olan ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz. BAŞAK : Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğinizde çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Sorunlarınız değişiyor.

: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğinizde çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Sorunlarınız değişiyor. TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken duygulardan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok hissi bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.

Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken duygulardan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok hissi bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak. AKREP : Algılama yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunacaksınız. Olayları sebep sonuç ilişkisiyle düşünmekten vazgeçmeyin. Düşündüklerinizi gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

: Algılama yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunacaksınız. Olayları sebep sonuç ilişkisiyle düşünmekten vazgeçmeyin. Düşündüklerinizi gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz. YAY : Hak ettiğiniz ödülü almak için üstün bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı değişik olaylar, tarzınızın dışında bir konuşma gerektirebilir.

: Hak ettiğiniz ödülü almak için üstün bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı değişik olaylar, tarzınızın dışında bir konuşma gerektirebilir. OĞLAK: Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. Yaptığınız her ortalıkta özgür olmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. Yaptığınız her ortalıkta özgür olmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz. KOVA : Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla maddi birikiminizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konulara yöneliyorsunuz. Amacınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla maddi birikiminizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konulara yöneliyorsunuz. Amacınızın saptırılmasına tahammülünüz yok. BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddi konularda kendinize güveniyor ve harcamada sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız olumlu sonuç vermiyor.

6 Nisan gününe damga vuran olaylar