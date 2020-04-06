Güne Başlarken | 6 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 775 milyon 281 bin 225 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
06 Nisan 2020, Pazartesi 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Corona virüs aşısında umut verici haber Ankara'dan geldi. Prof. Dr. Aykut Özkul, corona virüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.
İstanbul'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mart - 5 Nisan arasında kentin tüm giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde 266 bin 840 araç ile 528 bin 375 kişi kontrol edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.
Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
Bernard Gonzalez corona virüs testi pozitif çıkınca intihar etti.
- 6 Nisan günü saat 8.20'de dolar 6,74 TL euro ise 7,30 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 11°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı İzmir, 12°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 19°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 12°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 11°C Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Karantina sürecinde hepimizin iştahı açıldı ve sağlıksız beslenmeye başladık. Diyetisyen Dr. Canel Önel, ev karantinasında tüketilecek 11 sağlıklı besin önerdi.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Ya İstiklal Ya Ölüm (TRT1)
Dizi önerisi: Kaygısızlar (nostalji)
Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya
Oyun önerisi: PayDay 2
Günlük burç yorumları (6 Nisan 2020)
- KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gündesiniz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi öne çıkardığınız için çoğu kez yanlış anlaşılıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz.
- BOĞA: Bugün çok insancılsınız. Olayları yargılamak yerine, her şeyin temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.
- İKİZLER: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız telefon konuşmaları iş ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.
- YENGEÇ: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli şartlara sahip değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize daha anlayışlı olmalısınız. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.
- ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Tanışacağınız kişilerin size olan ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.
- BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğinizde çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Sorunlarınız değişiyor.
- TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken duygulardan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok hissi bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.
- AKREP: Algılama yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunacaksınız. Olayları sebep sonuç ilişkisiyle düşünmekten vazgeçmeyin. Düşündüklerinizi gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.
- YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için üstün bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı değişik olaylar, tarzınızın dışında bir konuşma gerektirebilir.
- OĞLAK: Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. Yaptığınız her ortalıkta özgür olmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
- KOVA: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla maddi birikiminizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konulara yöneliyorsunuz. Amacınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.
- BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddi konularda kendinize güveniyor ve harcamada sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız olumlu sonuç vermiyor.
6 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı. 1326
- İngiliz kimyager John Walker'in icadı olan kibrit İngiltere'de piyasaya sürüldü. 1827
- İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı. 1896
- ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı. 1917
- ''Güzellik Kraliçesi'' Nazire Hanım, Fenerbahçe'nin kuruluş yıldönümünde, Fenerbahçe-Boçkay maçının başlangıç vuruşunu yaptı. 1933
- Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu. 19473
- İdam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in eşi Berrin Menderes, 1962 yılında bugün Başbakan İsmet İnönü'yle görüştü. İnönü, "Bayan Menderes dertli bir hanım. Dertlerini dinlemek görevim," dedi. 1962
- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları "hak yürüyüşü" yaptı. 1969
- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, yıl sonuna kadar 100.000 Amerikan askerinin Vietnam'dan çekileceğini açıkladı. 1971
- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanmaya başladı. 1976
- Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu. 1979
- Endonezya'da yapılan Camel Trophy yarışmasını Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı. 1988
- Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık bir milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı. 1994