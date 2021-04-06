Güne Başlarken | 6 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Soylu, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin , "Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, verdirmeyiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim." dedi.

dedi. Geçen yıl kilogramı en fazla 10 lira olan pidenin kilosu bu yıl 11.5 liranın üstüne çıkmayacak. İllere göre pidenin fiyat ve gramajında değişiklik yaşansa da ortalama 4 lira olacak.

Sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş. tutuklandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Son dakika haberine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, bazı emekli amirallerin açıklaması hakkında, "MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır." dedi.

Güne Dair Notlar

6 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 12 TL euro ise 9, 59 TL.

ise Gram altın ise 452 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 17°C Akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Adet döngüsünü düzene koymak için hastaya önerdiğimiz doğum kontrol hapının kilo aldırdığı düşünülüyor ama bu yanlış bir bilgi. İştahın arttığı durumların suçlusu ilaçlar değil. Böyle dönemlerde beslenmenize dikkat edin. Dr. Ali Gürsoy'un yazısı...

Günün kitabı

Anna Burns- Sütçü

Sütçü 2018 yılında Man Booker Ödülü’ne layık görüldüğünde Anna Burns’ün yazım hayatı, bel ağrıları nedeniyle durma noktasındaydı, küçük bir okur kitlesi vardı ve güçbela geçiniyordu. Önceki iki romanında da Kuzey İrlanda sorununu işleyen, hayatı bu çatışmaların etkisinde geçen Burns, Sütçü ile 2019’da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ve Orwell Politik Kurgu Ödülü’nü de kazandı, romandaki karakterleri isimsiz olsa da kendi ismini edebiyat tarihine yazdı.

Ortanca kız kardeş başını kitabına gömerek yürüyor. Derken bir dedikodu: “Diğer taraftan” ve “retçi” bir sütçüyle sevgiliymiş güya. Yalan bunlar, ortanca kız kardeşin başka bir sevgilisi var. Belki-sevgilisi. Sınırların sert çizgilerle çekildiği bu yerde dikkat çekmek tehlikeli. Özellikle de bekâr genç kadınlar için. Her yerde seni dinliyor, gözlüyor olabilirler ve sınırı aşmak için tek kelime yeterli.

Sütçü, kutuplaşmış bir toplumdaki gündelik terörün, her şeye sirayet eden siyasetin, asla bertaraf olamayacakların romanı.

“Anna Burns’ün Sütçü’de kullandığı dil inanılmaz. İlk sayfasından itibaren, kelimeleriyle, bizi kendi dünyasının gündelik dehşetine çekiyor.”

6 Nisan günlük burç yorumları