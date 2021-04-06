Güne Başlarken | 6 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
06 Nisan 2021, Salı 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İçişleri Bakanı Soylu, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, verdirmeyiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim." dedi.
- Geçen yıl kilogramı en fazla 10 lira olan pidenin kilosu bu yıl 11.5 liranın üstüne çıkmayacak. İllere göre pidenin fiyat ve gramajında değişiklik yaşansa da ortalama 4 lira olacak.
- Sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş. tutuklandı.
- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
- Son dakika haberine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, bazı emekli amirallerin açıklaması hakkında, "MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır." dedi.
Güne Dair Notlar
- 6 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 12 TL euro ise 9, 59 TL.
- Gram altın ise 452 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 17°C Akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Adet döngüsünü düzene koymak için hastaya önerdiğimiz doğum kontrol hapının kilo aldırdığı düşünülüyor ama bu yanlış bir bilgi. İştahın arttığı durumların suçlusu ilaçlar değil. Böyle dönemlerde beslenmenize dikkat edin. Dr. Ali Gürsoy'un yazısı...
Günün kitabı
Anna Burns- Sütçü
Sütçü 2018 yılında Man Booker Ödülü’ne layık görüldüğünde Anna Burns’ün yazım hayatı, bel ağrıları nedeniyle durma noktasındaydı, küçük bir okur kitlesi vardı ve güçbela geçiniyordu. Önceki iki romanında da Kuzey İrlanda sorununu işleyen, hayatı bu çatışmaların etkisinde geçen Burns, Sütçü ile 2019’da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ve Orwell Politik Kurgu Ödülü’nü de kazandı, romandaki karakterleri isimsiz olsa da kendi ismini edebiyat tarihine yazdı.
Ortanca kız kardeş başını kitabına gömerek yürüyor. Derken bir dedikodu: “Diğer taraftan” ve “retçi” bir sütçüyle sevgiliymiş güya. Yalan bunlar, ortanca kız kardeşin başka bir sevgilisi var. Belki-sevgilisi. Sınırların sert çizgilerle çekildiği bu yerde dikkat çekmek tehlikeli. Özellikle de bekâr genç kadınlar için. Her yerde seni dinliyor, gözlüyor olabilirler ve sınırı aşmak için tek kelime yeterli.
Sütçü, kutuplaşmış bir toplumdaki gündelik terörün, her şeye sirayet eden siyasetin, asla bertaraf olamayacakların romanı.
“Anna Burns’ün Sütçü’de kullandığı dil inanılmaz. İlk sayfasından itibaren, kelimeleriyle, bizi kendi dünyasının gündelik dehşetine çekiyor.”
6 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hız kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş burcunda ilerlerken sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.
- BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz, bu durum bazen olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız.
- İKİZLER: İşyerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
- YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız onların fikirlerini önemseyin. Özgür davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.
- ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmaları yönlendireceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor ve yoruluyorsunuz.
- BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada.
- TERAZİ: İşinizle ilgili güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.
- AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir süre daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkide şüphecisiniz. Geçmişteki olumsuzlukları unutmalısınız.
- YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.
- OĞLAK: Sıra dışı konular ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta ama sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
- KOVA: Alışkanlıklarınızda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalarda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.
- BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz. Çevrenin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.