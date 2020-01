Güne Başlarken | 6 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 6 Ocak günü saat 07.35’te dolar 5,97 TL’den işlem görürken, euro ise 6,66 TL civarında seyrediyor.

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen seferler...

İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde’nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

Ankara: Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı 0°C, 2°C

İstanbul: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 5°C, 8°C

İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 5°C, 7°C

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. 7°C, 12°C

Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. 11°C, 15°C

Samsun: Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 5°C, 12°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6°C, 12°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -11°C, 0°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4°C, 8°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, 28 yaşındaki Ahmet Rıza Eskibey'den. Şiirini aşık olduğu kişiye armağan ediyor.





6 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirmeye çalıştığınız için hata oranını minuma indirebiliyorsunuz.

BOĞA: Bugün çevre koşullarını yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.

İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.

YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız hiç hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz.

ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve kendinize fazla yükleniyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek.

BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

TERAZİ: Gereksiz alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çevrenizle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanın. Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalardan kaçının.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün mantık tarafınız ağır basıyor. Kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gündesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız ve işinize yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.

BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin özgün ve değişik bakış açısından ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden iyi etkileneceksiniz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

22 yaşındayım. Kız arkadaşımla ilişkiye girdiğimde erkenden tabanca ateşleniyor. Şarjörü biraz geç kavraması için ne yapabilirim?

Bugün:

Samuel Morse, kendi geliştirdiği ''Morse Alfabesi''ni açıkladı. 1838

Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla I. İnönü Savaşı başladı. 1921

Yugoslavya Kralı Aleksandr parlamentoyu feshetti ve ülkede askeri diktatörlük kurdu. 1929

Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud Londra'ya gitti. 1938

On iki Ada karasuları sınırının saptanması için Yunanistan ile görüşmelere başlandı. 1955

Kanada'da 14 ülkenin katıldığı hava gösterisi yarışmalarında Türkiye birinci oldu. 1956

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt'te zengin bir petrol damarı buldu. 1963

10 kişi Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldı. Vatandaşlıktan çıkarılanların arasında Yılmaz Güney ve Cem Karaca da vardı. 1983

Tunus'ta ekmek fiyatlarının yüzde 125 oranında artması üzerine ayaklanma başladı; 75 kişi öldü, sıkıyönetim ilan edildi. 1984

Türk Parasını Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı. 1984

Er, erbaş ve yedek subayların terhisleri, Genelkurmay tarafından 3 ay ertelendi. Sürdürülen operasyonlarda yetişmiş askeri personele ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 1994

