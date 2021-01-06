Güne Başlarken | 6 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından şehit olan polis memuru Fethi Sekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

İngiltere'de corona virüs salgınında son 24 saatte 60 bin 916 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 479'a yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 21.56’lık artışla brüt 3.577 liraya, net 2.825 liraya çıkmıştı. Artan ücret aynı zamanda en düşük (taban) kıdem tazminatını da belirliyor.

Afrika'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, morglarda cenazeleri koyacak yeterli yer bulunamadığı bildirildi.

Güne Dair Notlar

6 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,38 TL euro ise 9,08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 11°C, 17°C Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 11°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Diyarbakır, -3°C, 13°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da milyonlarca öğrenci iyi bir üniversitede okumanın hayalini kuruyor. Dünyada öğrenciler nasıl üniversiteli oluyor, hangi süreçlerden geçiyor, ülkeler bu sistemleri nasıl uyguluyor? Sadık Gültekin’in yazısı...

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Süt Lekesi / Esra Ezmeci

6 Ocak günlük burç yorumları