Güne Başlarken | 6 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
06 Ocak 2021, Çarşamba 07:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından şehit olan polis memuru Fethi Sekin için başsağlığı mesajı yayımladı.
İngiltere'de corona virüs salgınında son 24 saatte 60 bin 916 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 479'a yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 21.56’lık artışla brüt 3.577 liraya, net 2.825 liraya çıkmıştı. Artan ücret aynı zamanda en düşük (taban) kıdem tazminatını da belirliyor.
Afrika'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, morglarda cenazeleri koyacak yeterli yer bulunamadığı bildirildi.
Güne Dair Notlar
- 6 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,38 TL euro ise 9,08 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 11°C, 17°C Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 11°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Diyarbakır, -3°C, 13°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da milyonlarca öğrenci iyi bir üniversitede okumanın hayalini kuruyor. Dünyada öğrenciler nasıl üniversiteli oluyor, hangi süreçlerden geçiyor, ülkeler bu sistemleri nasıl uyguluyor? Sadık Gültekin’in yazısı...
Günün kitabı
Süt Lekesi / Esra Ezmeci
6 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
- BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden kontrol sınırlarınızı denetlemek zorundasınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
- YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ama ani çıkacak masrafları unutmamalısınız.
- ASLAN: İş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alın. Duygularınız yoğun seyrediyor. Özellikle bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
- BAŞAK: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirecek, önemli adımlar atacak ve onlarla vakit geçireceksiniz.
- TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin yaşam boyu mantıktan ayrılamayan bir yapınız var. Kalbinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.
- YAY: İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu bir dönem yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler içindesiniz. Stresleri bir kenara koymalısınız.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği bir gün. Sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutacaksınız. Duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
- BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik fikirlerini yaşama geçirecek.