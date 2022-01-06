Güne Başlarken | 6 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

TBMM Genel Kurulu'nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. Stokçuluk yapanlara ağır cezalar geliyor.

Binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili tutar, netleşti. Memur maaşlarına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuzda değişen bedelli askerlik tutarı, 1 Ocak itibarıyla ilk altı ay için 56 bin 310 liraya yükseldi. Askerliği uzatanlara ödenecek tutarlar da memur maaş zammına paralel artacak.

Türk İngiliz Girişimciler Derneği Kurucu Başkanı Zeynep Turudi, pandemiyle birlikte azalan nitelikli işgücünü canlandırmak ve Türklerin önünü açmak için Employin5 adlı istihdam platformu kurdu.

Antalya Alanya'da dün sabah saatlerinde meydana gelen 5.3'lük depremden saniyeler önce bazı cep telefonlarına uyarı mesajı geldiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Android işletim sistemli cep telefonu kullanıcılarını deprem dalgalarının bölgeye ulaşmasından kısa süre önce uyaran sistemi değerlendiren Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Android Deprem Uyarı Sistemi'nin özellikle ikincil afetlerin oluşmasını engelleyebileceğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 720 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

İngiltere'de hükümet, ülkeye gelen yolcular için uçuş öncesinde ve İngiltere'deki 2. günlerinde yapmaları gereken PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Salgında son 24 saatte 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kayda geçti.

Güne Dair Notlar

6 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,67 TL, euro ise 15,51 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Parçalı bulutlu Antalya, 13°C, 17°C Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 13°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -3°C, 8°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Doktor Strange, STAR TV: 20.00 Sinema: Bi Küçük Eylül Meselesi, ATV: 20.00 Sinema: Çin Seddi

FOX: 20.00 Sinema: Naz Evi, TRT 1 : 20.00 Belgesel: Mahrem

6 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

BOĞA: Aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklar. Yalnızlık sizin için önemli ama sosyal ilişkilerinizi daha sağlam tutmalısınız.

İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gündesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.

ASLAN: Ortak çalışmalar içinde olacağınız bir gündesiniz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz ve coşkunuzu artacak ama enerjinizi dengeleme konusundaki uyarıları dikkate almalısınız.

BAŞAK: Sezgileriniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız. Bulunduğunuz ortamlara neşenizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezden gelmeyin. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içindesiniz.

AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden de alacağınız destek önemli olacak. Orijinal fikirli kişiler enerjinizi olumlu etkileyecek.

YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili birtakım çalışmalar içinde olacaksınız. Çevrenizin farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.

OĞLAK: Köklü değişimler gezegeni Plüton burcunuzda, her şeyi sorguluyor, en mükemmeli arıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen ikilem yaşayabilirsiniz. Bugün, güçten yanasınız.

KOVA: Bugün partnerinizin özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecek. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.

BALIK: Araştıracağınız konuların size sağlayacağı kazançları dikkatli düşünün. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zorda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalı ve önleminizi almalısınız.