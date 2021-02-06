Güne Başlarken | 6 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, sözleşmeli kamu personellerinin kullanamadıkları yıllık izinlerin devredileceği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter’da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

İngiliz bilim insanları, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasında doğrudan bir etkisi olabileceğini iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin, "KPPS sınavlarının tarihlerini dikkat alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Sanki biz biliyoruz da söylemiyoruz gibi şeyler duyuyoruz ama şu an gerçekten belli değil. Belli olması için emin olsunlar uğraşıyoruz. Çok uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Güne Dair Notlar

6 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,05 TL euro ise 8,51 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 16°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 22°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 3°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı. 9°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 3°C, 16°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Starlink, Elon Musk’ın kurduğu SpaceX uzay şirketinin tüm dünyaya, hızlı, çok daha ucuz geniş bant internet erişimi sağlamak üzere oluşturduğu bir Uydu Takımyıldızı-Satellite Constellation projesinin adı. “Bize ne? Ne yapalım yani? Yine mi Elon Musk?” demekte haklısınız da… Bu pek öyle elimizin tersiyle itebileceğimiz bir haber, gelişme değil… Ufuk Tarhan'ın yazısı...

Günün kitabı

Osman / Ayfer Tunç

Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesi bu roman.

Pahalı markaların, lüks yaşamın gösterişine dalıp bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu, kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarına rağmen fark edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatını anlatıyor Ayfer Tunç.

Müzik stüdyolarından, araba galerilerinden, marinalardan geçip kapak kızlarının sert gerçekliğine çarpan… bir hafriyat kamyonunun gece yarısı yapayalnız bir adama çarptığı gibi çarpan bir hikâye.

Osman, uzun bir döneme yayılan eşsiz kurgusuyla edebiyatımızın en görkemli eserlerinden biri olmaya aday.

Kapak Kızı’nı ve Yeşil Peri Gecesi’ni dinledik.

Şimdi söz sırası Osman’da…

6 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Hızlı düşünüp kavrama yeteneğinizi farklı alanlarda kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara esnek şekilde bakmalısınız. Sezgilerinizi pratiğe dönüştürmelisiniz.

BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde yoğunlaşma görülüyor. Partnerinizle fikir çatışmalarını bırakıp birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Yıldızlardan olumlu destek var.

İKİZLER: Hareketli bir gün. Düşüncelerinizde idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız için kimseye taviz vermeyeceksiniz. Aşk yaşantınız canlanıyor.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz. Bugün, şartları sorguluyor ve çevrenize karşı duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

ASLAN: Pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var.

BAŞAK: Çevre koşullarının lehinize olduğu bir gün. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin destekleri, yeteneklerinizi doğru kullanmanızı sağlıyor. Uzak yollardan gelen, kan bağınız olan kişilerle ilişkileriniz güçleniyor.

TERAZİ: Ay, para evinizi olumlu etkiliyor. Karşı tarafın istekleri doğrultusunda sıra dışı masraflar söz konusu. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum sizi fazla sıkmamalı. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.

AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor. İlişkide istediğiniz fikirlerin oluşmasını sağlayacak şartları oluşturacaksınız. Enerjinizin yüksek fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün. Ani ve atak davranmayın.

YAY: İçinizde biriken enerjinizi çevrenize yansıtmayı iyi başarıyorsunuz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı bir elektrik alacak, onlarla ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız. Olumlu bir gün.

OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklayacaksınız. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık, başarılı bir gün içindesiniz.

KOVA: Aşk gezegeni Venüs, egolarınızı güçlendirirken, yapmanız gereken işlerde size cesaret sağlıyor. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

BALIK: Duygusal yaşantınızda hareketlenme ve canlılık söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte birçok toplantıya çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün enerjinizi olumlu kullanacaksınız.