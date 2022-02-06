Güne Başlarken | 6 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan’ın vefat ettiği açıklandı. Küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fas Kralı 6. Muhammed taziyelerini belirtti.

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye programı sonrası Hatay’da Suriyeli savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi.

Madagaskar’ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai’nin en az 4,4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizden büyükbaş hayvan çıktı. Ölü olarak kıyıya vuran büyükbaş hayvanı, belediye ekipleri vinçle denizden çıkarttı.

Güne Dair Notlar

6 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 13, 57 TL euro ise 15, 54 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

6 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor ve çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırırken, aşka da hareket katıyor. Eğlence hayatınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.

BOĞA: Kariyerinizin öne çıkmasıyla gizli güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı çok sorumluluğunuz var. Bu sizi rahatsız edecek. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.

İKİZLER: Kısıtlı iş size göre değil. Bugün Ay’ın konumu sizi enerjik yapıyor ve kendinizi ispat etme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaya korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

YENGEÇ: İç güdülerinizin siz sağlayacağı avantaj sayesinde başarıyı tadarak önemli yollar kat edeceksiniz. Bugün, mesleki konularda beklediğiniz kriterleri karşı taraf sağlayacak. Uyumunuzu bozmamalısınız.

ASLAN: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda atılım yapabilirsiniz. Maddi konulara bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.

BAŞAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşırıyorlar. Olumlu bir gündesiniz. Arkadaş çevrenizde aktif olacaksınız.

TERAZİ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendinize göre yorumlayacağınız bir gün. Genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız. Yapacağınız birçok kısa yolculuk söz konusu.

AKREP: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapacaksınız. Onlarla ortak çalışmalar içinde olmak sizi mutlu edecek. Fakat çevrenizi ihmal etmemelisiniz. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin.

YAY: Çalışma alanınızda konumunuzu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen çalışmalarınızda güçlü bir disiplin var. Kontrollü yaşamaktan yanasınız. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.

OĞLAK: Burcunuzda ilerleyen iletişim gezegeni Merkür sayesinde daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınıza alışkın olan kişileri şaşırtmak sizi ilgilendirmiyor. Çevrenize taviz vermiyorsunuz.

KOVA: Enerjik yapınızın düzene ihtiyacı var. Ay’ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden düzenlemek zorundasınız. Çevrenizde size destek verecek gerçek dostlarınızla bir arada olacaksınız.

BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız birçok kişiye garip gelebilir. Ama siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her zaman mutlu ediyor.

Kitap önerisi: Firdevs Ev- Tavana Bak

Yazarının, “Tavana Bak, biraz da ötekiyle kurduğumuz ilişkilenme biçimleri üzerine düşünen metinlerden oluşuyor…” dediği öyküler; Kuş kusan kadınlar, yumurtadan çıkan çocuklar, kelimeleri tükenen bir dil ve sinestezik bir çeviri denemesi. . . “Tavana Bak”, dört bölümden oluşuyor: Topluluk olmanın facialarına odaklanan Çoğalma; yoksunluğa ve ıssızlığa merakla bakan Eksilme; köprüler kurma telaşında Denklik ve absürtlüğü kucaklamayı deneyen Döngü. Büyülü gerçekçi öğelerin ağırlığını hissettirdiği kitap, tavana bakarken fısıltıyla anlatılacak tekinsiz ve oyuncu öyküler bulmayı hedefliyor.