Güne Başlarken | 6 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Son dakika.... Sakarya'da hafif ticari bir taksi refüje çarptı. Biri çocuk iki kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, "Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve Sergen hoca benim için bir etken oldu. Onun için Beşiktaş'ı tercih ettim. Sergen hoca transferde etkiliydi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" derken Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik sporcuya destek oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi hakkında kendisine yönelik kişilik haklarını hedef aldığını iddia ettiği yayımlar nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Güne Dair Notlar

6 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,66 TL euro ise 10,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 27°C Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 25°C, 31°C Az bulutlu Ankara, 15°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 28°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yelkencilikten raftinge, dağcılıktan sualtı sporlarına, inanç turizminden gurme seyahatlerine, uluslararası konferanslardan spor kampçılığına kadar farklı seçeneği bir arada sunabilen başka bir ülke yok. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyon programımda destinasyon odaklı bölgesel turizm markaları oluşturacaklarını açıklamıştı. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Bir Kalbi Kırılmaktan Koruyabilsem - Kemal Sayar

“Kitapta zaman zaman bir sohbet edası ile sizinle konuşuyorum, zaman zaman da bilmişlik taslıyor, derin mevzulara giriyorum. Bazen aradan çekiliyor ve o konuda düşünmüş ve hissetmiş yazarlara, şairlere kulak veriyorum. Bazen de kendimi tutamayıp meşk ediyor, içimdeki şairi serbest bırakıyorum. Bazen psikiyatrist konuşuyor satırlarda, bazen şair, bazen varlığın heybeti karşısında büyülenmiş bir şaşkın. Üçünü de birleştiren bir şey varsa, samimi bir umut üzere var olmaları. Elimin erdiği, sözümün yettiğince daha iyi bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak istiyorum. Dilerim ki bugün söylediğimiz güzel söz, yarın bize tanıklık etsin.” Bir Kalbi Kırılmaktan Koruyabilsem, yaralı ruhlara şifa verecek bir güzel sözler atlası.

6 Temmuz günlük burç yorumları