Güne Başlarken | 7 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki göstererek, "Bizim için yok hükmündedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimleri ve Türkiye’nin sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Galatasaray Kulübü, yeniden kadrosuna dahil ettiği Arda Turan’a bir yıl için 4 milyon lira ödeme yapacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, altyapısından yetişen oyun kurucu Erten Gazi’yi yeniden kadrosuna dahil etti.

Güne Dair Notlar

6 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,26 TL, euro ise 8,60 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 24°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 28°C, 36°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 19°C, 35°C Trabzon, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 40°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Çayın iyisi nasıl anlaşılır?

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, en iyi kuru çayı anlamanın tekniklerini anlatarak, 4 kritere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Azman, "Çay paketini boşaltırken yüzünüze toz bulutu gelmemesi lazım. Sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Çayı demledikten sonra renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerek" dedi.

Televizyonda ne var?:

Sinema: Iron Man (KANAL D), Sinema: Deli Deli Küpeli (STAR), Sinema: Hızlı ve Öfkeli 6 (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2020)

KOÇ: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapıları size açık.

Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapıları size açık. BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Ama bugün çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşüklüğü sizi olumsuz etkiliyor ve çevrenizi yargılamadan duramıyorsunuz.

Takıntılı biri değilsiniz. Ama bugün çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşüklüğü sizi olumsuz etkiliyor ve çevrenizi yargılamadan duramıyorsunuz. İKİZLER: Kısa yollarla ilgili haberler sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyecek. Kardeşlerinizle ya da babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanız sizi olumlu etkileyecek.

Kısa yollarla ilgili haberler sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyecek. Kardeşlerinizle ya da babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanız sizi olumlu etkileyecek. YENGEÇ: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz kendinizi iyi hissettiriyor. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz kendinizi iyi hissettiriyor. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz. ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız ve başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz.

İş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız ve başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz. BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönünüzle her konuda kesin çözümler elde ediyorsunuz.

Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönünüzle her konuda kesin çözümler elde ediyorsunuz. TERAZİ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskılamayın.

Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskılamayın. AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert ama akıcı planlar yapıyorsunuz. Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız.

Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert ama akıcı planlar yapıyorsunuz. Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız. YAY: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımınızla kazanacaksınız.

Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımınızla kazanacaksınız. OĞLAK: Güçlü planların insanısınız. Fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz. Çalışmalarınız olumlu yönde ilerliyor.

Güçlü planların insanısınız. Fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz. Çalışmalarınız olumlu yönde ilerliyor. KOVA: Görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu.

Görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu. BALIK: Çevrenizdeki duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Koşulların sizden yana oluşu, engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.

7 Ağustos gününe damga vuran olaylar