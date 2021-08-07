Güne Başlarken | 7 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

İzmir'in Çiğli ilçesinde, freni boşalan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Kamyonetin çarptığı 2 çocuktan 1'i yaralanırken araç ile ağaç arasında sıkışan 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü yaya olarak olay yerinden kaçarken, talihsiz Mihrimah'ın elinden düşürdüğü oyuncak bebek yürekleri sızlattı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre icradan satılık arazi alan Mehmet İnanç Akcan (50), arazinin önceki sahibi Hasan D. (49) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayda saçmaların isabet ettiği cinayet şüphelinin kardeşi de hafif şekilde yaralandı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından öldürülüp, parçalara ayrılarak ormana gömülen Azra Gülendam Haytaoğlu için arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunan ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, "Bankta oturmaya diye gidip, tabutuyla döndü kardeşim. Canice katledildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesinin kontrol altına alındığını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Kaymakamlığının talebi doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi için hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.

Güne Dair Notlar

7 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,61 TL euro ise 10,15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Cumartesi günü İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 24°C, 30°C Antalya, Yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kıyıları hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 29°C, 35°C Ankara, Yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara'nın batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 24°C, 30°C Trabzon, Zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25°C, 31°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 24°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İş kadını Ronit Hakko’nun Instagram sayfasında gördüm. Yan yana iki fotoğraf paylaşmış. Birinde uzak gezegenlerden bir kare var, üzerinde “Buralarda hayatı bulabilmek için milyarlarca dolarlık kaynak kullanıyoruz” yazılı. Gerçekten öyle. ABD, Rusya, Avrupa Birliği, Japonya gibi ülkelerin uzay programları için müthiş bütçeler ayrılıyor. Diğer karede ise dünyamız var, burada ise mevcut hayatı öldürmek için trilyonlarca dolar harcıyoruz. Ne kadar doğru değil mi? Hakan Çelik'in yazısı...

7 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor.

BOĞA: İşle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.

YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

ASLAN: Partnerinizle duygularınızı paylaştığınızda yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görünüyor. Şanslı bir dönemdesiniz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

TERAZİ: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalma ihtiyacı içindesiniz. Değişken yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

YAY: Enerjiniz yüksek ve her şeyi kendi bakış açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşın.

OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Temponuz hızlanıyor.

KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınızda değişime hazır olmalısınız. Kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.