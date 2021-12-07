Güne Başlarken | 7 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve kız arkadaşının Edirne'ye alışveriş için geldikleri, gezerken ise yanlış yola girdikleri öğrenildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 eski polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunların ilki toplu sözleşme, ikincisi ise enflasyon verileri. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta kesinleşmişti.

Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde başlamıştı. Pazarlıkta ikinci toplantı bugün işçi kesiminin ev sahipliğinde yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maç öncesi büyük bir acı yaşadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.





Güne Dair Notlar

7 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,83 TL, euro ise 15,61 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 17°C Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor Ankara, 6°C, 14°C Kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 12°C, 21°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 0°C, 14°C Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 35 kente son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak... Devamını oku...

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü, STARV: 20.00 Yerli Dizi: Sana Söz, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan,

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

7 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kova’da ilerleyen Ay, sizi ilginç kılıyor. Karşı cins üzerinde etkiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Enerjinizi yüksek tutmalısınız. Ruhunuzda fırtınalar esiyor.

BOĞA: Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Kazalara müsaitsiniz.

İKİZLER: İletişim gezegeni Merkür karşıt burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz birtakım özel davranış biçimleri var.

YENGEÇ: Duygusal konuların öne çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

ASLAN: Bugün Ay, karşıt burcunuz Kova’da ilerlerken özgür düşünceler içinde hareket etmenizi sağlıyor. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni düşüncelere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.

TERAZİ: Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar yapacaksınız. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızdaki ani gelişmelere hazır olun. İş alanlarınızın kısıtlamasına izin vermeyin.

AKREP: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.

YAY: Ani gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olun. Dostluklar ve iş birlikleri gündeme gelecek. Uzaklara gitmek isteyeceksiniz. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara artık duyarsız kalacaksınız.

OĞLAK: Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakış açınız farklı, derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılara uzak bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz.

KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken çevreyle ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendinize uygun kişilerle görüşünce yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınızı renkleniyor.

BALIK: Sistemli olduğunuz zaman, kendinizi rahat ve girişken hissediyorsunuz. Savaşçı Mars’ın açısı enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli kullanmalı, ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.