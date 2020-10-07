Güne Başlarken | 7 Ekim 2020
Günaydın! Yeni bir güne, daha enerjik başlaman için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Ekim 2020, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin, 31 Ekim'den itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
- 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Karadağ'ı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.
- Rock müziğin ünlü gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserinden hayatını kaybetti.
Güne Dair Notlar
- 7 Ekim günü saat 7.15'te dolar 7.80 TL, euro ise 9.15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 30°C Zamanla batı çevreleri parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 14°C, 31°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 18°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 13°C, 27°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
20'nci yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, 30'un üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan 'İnsanın Anlam Arayışı'nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatıyor.
Okurlar, Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecek. Gasset, Heidegger ve Sartre'dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında, varoluşun çetin koşullarında 'anlam'ı keşfetmemize yardım edecek süreci anlatan Frankl, "İnsanı insan yapan nedir?" sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor... // Okuyan Us Yayınları, 38 TL.
Günün videosu
Yönetmen Can Evrenol ile Blutv'de yayınlanan Çıplak dizisi hakkında konuştuk. Çıplak, en çok hangi noktalarda eleştirildi? Dizi neden iPhone ile çekildi? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını Can Evrenol, arkadaşımız Büşra Özbelli'ye anlattı.
Günün şarkısı
Thom Yorke'un bugün 51 yaşına girdiğine kim inanır? İster inanın, ister inanmayın ama doğru! Günümüzün en etkili ve yetenekli müzisyenleri arasında üst sıralara oynayabilecek kalibrede bir isim o. "İyi ki doğdun" demeden, en sağlam parçalarından birini dinlemeden geçmeyelim.
Günün köşe yazısı
Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu nasıl Türk popunda bir ekol olduysa Hande Yener ile sevgilisi Misha da o yolda ilerliyor... // Uğur Alkapar'ın yazısı.
Günün adamı
Aziz Sancar
2015 yılında bugün, Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk oldu. DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen bilim insanı, “Beni ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir” diyerek Nobel Ödülü ile madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etti. Ödül, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergileniyor.
7 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Maddi konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetmeme duygunuzdan bir türlü kurtulamıyorsunuz.
- BOĞA: Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanma yeteneğiniz var. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı yine ispat edeceksiniz.
- İKİZLER: Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız.
- YENGEÇ: Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı.
- ASLAN: Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmaktan kaçınmalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmak zorunda değil.
- BAŞAK: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerliyor. Duygusal isteklerinizde yoğun artış var. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bugün akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek. Diyete devam edin.
- TERAZİ: Karşıt ilişkiler evinizde savaşçı gezegen Mars geri gitmeye devam ediyor. Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşacağınız kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. Bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor.
- AKREP: İletişim gezegeni Merkür burcunuzda ilerliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibenizle çevrenizi etkilerken, uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. İşle ilgili sezgileriniz çok güçlü.
- YAY: Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız. İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız. Sürekli bir huzursuzluk yaratıyorsunuz. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gün. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.
- OĞLAK: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle sosyal hayat canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla konuşmalar yapacaksınız.
- KOVA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Maddi kaygılarınızı bir an önce yenmek istiyorsanız bütçenizi yeniden gözden geçirin.
- BALIK: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da artacak. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda sosyal hayat güçleniyor. Paylaşımın önemli olduğu bir gün.