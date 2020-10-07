Güne Başlarken | 7 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin, 31 Ekim'den itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Karadağ'ı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.

Rock müziğin ünlü gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserinden hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

7 Ekim günü saat 7.15'te dolar 7.80 TL, euro ise 9.15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 30°C Zamanla batı çevreleri parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 14°C, 31°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 18°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 13°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

20'nci yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, 30'un üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan 'İnsanın Anlam Arayışı'nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatıyor.

Okurlar, Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecek. Gasset, Heidegger ve Sartre'dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında, varoluşun çetin koşullarında 'anlam'ı keşfetmemize yardım edecek süreci anlatan Frankl, "İnsanı insan yapan nedir?" sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor... // Okuyan Us Yayınları, 38 TL.

Günün videosu

Yönetmen Can Evrenol ile Blutv'de yayınlanan Çıplak dizisi hakkında konuştuk. Çıplak, en çok hangi noktalarda eleştirildi? Dizi neden iPhone ile çekildi? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını Can Evrenol, arkadaşımız Büşra Özbelli'ye anlattı.

Günün şarkısı

Thom Yorke'un bugün 51 yaşına girdiğine kim inanır? İster inanın, ister inanmayın ama doğru! Günümüzün en etkili ve yetenekli müzisyenleri arasında üst sıralara oynayabilecek kalibrede bir isim o. "İyi ki doğdun" demeden, en sağlam parçalarından birini dinlemeden geçmeyelim.

Günün köşe yazısı

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu nasıl Türk popunda bir ekol olduysa Hande Yener ile sevgilisi Misha da o yolda ilerliyor... // Uğur Alkapar'ın yazısı.

Günün adamı

Aziz Sancar

2015 yılında bugün, Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk oldu. DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen bilim insanı, “Beni ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir” diyerek Nobel Ödülü ile madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etti. Ödül, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergileniyor.

7 Ekim günlük burç yorumları