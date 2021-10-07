Güne Başlarken | 7 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD yönetiminin, Google'dan bir kaçırılma ve cinsel taciz kurbanının ismini ve iletişim bilgilerini aratan herkesin bilgisini talep ettiği ve şirketin bu talebi yerine getirdiği açıklandı.

Kayseri'de 100 bin TL değerinde iletişim kablosu çalan R.S (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Futbolda UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, eski karısının ve avukatlarının telefonlarının casus yazılım Pegasus'la hacklettiğine karar verdi.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.

Güne Dair Notlar

7 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 87 TL, euro ise 10, 25 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 22°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 28°C Az bulutlu ve açık Ankara, 6°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 26°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Kocan Kadar Konuş, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Uzak Şehrin Masalı, TRT1 : 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıc





Günün köşe yazısı

Avrupa ile bütünleşmek Osmanlı’dan bu yana öncelikli hedef olmuştur. Çeşitli kesintiler olsa da Cumhuriyet hükümetlerinde bu çizgi değişmedi. Son 20 yıl içinde bu konuda önemli gelişmeler yaşandı; en kritik aşama, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakerelerinin başlamasıydı. Türkiye, yakın geçmişte tam üyelik için gerekli Maastricht ve Kopenhag kriterlerini karşılamak adına önemli adımlar attı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

7 Ekim günlük burç yorumları