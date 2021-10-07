Güne Başlarken | 7 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Ekim 2021, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD yönetiminin, Google'dan bir kaçırılma ve cinsel taciz kurbanının ismini ve iletişim bilgilerini aratan herkesin bilgisini talep ettiği ve şirketin bu talebi yerine getirdiği açıklandı.
- Kayseri'de 100 bin TL değerinde iletişim kablosu çalan R.S (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Futbolda UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.
- İngiltere'de Yüksek Mahkeme; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, eski karısının ve avukatlarının telefonlarının casus yazılım Pegasus'la hacklettiğine karar verdi.
- Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.
Güne Dair Notlar
- 7 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 87 TL, euro ise 10, 25 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 22°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 28°C Az bulutlu ve açık Ankara, 6°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 26°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Kocan Kadar Konuş, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Uzak Şehrin Masalı, TRT1 : 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıc
Günün köşe yazısı
Avrupa ile bütünleşmek Osmanlı’dan bu yana öncelikli hedef olmuştur. Çeşitli kesintiler olsa da Cumhuriyet hükümetlerinde bu çizgi değişmedi. Son 20 yıl içinde bu konuda önemli gelişmeler yaşandı; en kritik aşama, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakerelerinin başlamasıydı. Türkiye, yakın geçmişte tam üyelik için gerekli Maastricht ve Kopenhag kriterlerini karşılamak adına önemli adımlar attı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
7 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için gereken tüm şartlara sahipsiniz. Bugün, onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı daha da perçinleyeceksiniz.
- BOĞA: İşbirliğine önem vermeniz gerektiğini fark ediyor ve bugün, daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir stil geliştirmekten yanasınız.
- İKİZLER: Finans konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için uygun bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesurca olaylara sarılıyorsunuz. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu olacak.
- YENGEÇ: İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden geleceksiniz. Kendinizle ilgili birtakım olayları istediğiniz gibi denetleyeceksiniz. Partnerinizin iş ilişkilerine destek vermeniz ve denetlemeniz gerekebilir.
- ASLAN: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Bugün, sezgilerinizle hareket etmelisiniz. Ruhsal anlamda baskı altında olacağınız bir gün.
- BAŞAK: Yakın geçmişteki olaylar istemeseniz de aşkınıza zarar veriyor. Bugün, yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi araştırmalı hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.
- TERAZİ: Görüşeceğiniz kişiye bilgiçlik taslamayın. Konuya çok hakim olabilirsiniz. Bu işin uzmanı olsanız bile alçakgönüllülük size kazandırır. Bilmediğiniz konulara daha yumuşak bir tavırla yaklaşmalısınız.
- AKREP: Kararlarınızı kendi başınıza vermekten hoşlandığınız için deneyimleriniz önem kazanıyor. Birlikte olduğunuz kişilere görüşlerinizi belirtmeden önce temkinli bir şekilde yaklaşmalısınız.
- YAY: Partnerinizle ilişkilerinizde farklı durumlar söz konusu. Onun sizinle konuşmayı denemesi fikir ayrılıklarını gündeme getirecek. Bugün, tüm ayrıntıları gündeme gelecek. Önemli fırsatlar lehinize gelişiyor.
- OĞLAK: İletişim konularına yönetici bir ruhla yaklaşmanız, olaylara hakim olmanızı sağlarken mantıklı yaklaşımlarınız olumlu hedefleri de beraberinde getiriyor. Bugün, çeşitli kaynakların gündeme gelmesi söz konusu.
- KOVA: İsteklerinizde artış sizi mantıklı hareket e zorluyor. Duygularınızda ısrarcı davranmaktan vazgeçmeyin. Yatırımlarınızla ilgili gelişmeler coşkularınızın artmasına neden olurken kendinizi yeniliyorsunuz.
- BALIK: Maddi konulara yaklaşımınız kişisel olayların karmaşası içinde gelişiyor. Özgürlüğünüzü kısıtlayacak olaylardan uzaklaşmak isteseniz de gerçekler sizi üzüyor. Sıkı çalışmanız enerji düşüklüğüne neden oluyor.