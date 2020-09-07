Güne Başlarken | 7 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere’de corona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesi ile 23 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün tüm Türkiye'de 24 yangının çıktığını, bunlardan 13'ünün kontrol altına alındığını, 8'inin söndürüldüğünü, 3'ünün devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin yaralandığını ve sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filipinler'in güneyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Güne Dair Notlar

7 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7, 44 TL, euro ise 8, 80 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 29°C Az bulutlu Antalya, 26°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 30°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 25°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Düdüklü tencere nasıl kullanır? Eski ve yeni düdüklü tencere arasında ne fark var?

Pişirme süresi hızlı olduğu için birçok kişi düdüklü tencere kullanımını oldukça çok sever. Peki, düdüklü tencere nasıl kullanılır? Eski ve yeni düdüklü tencere arasında ne fark var?

Televizyonda ne var?:

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Yasak Elma (FOX), Düğün Dernek (TRT 1)

Günlük burç yorumları (7 Eylül 2020)

KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli olabilir, insanlarla bir arada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.

Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli olabilir, insanlarla bir arada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin. BOĞA: Bugün aklınızın bir köşesi işinizde sizi rahatsız eden problemle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunların sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.

Bugün aklınızın bir köşesi işinizde sizi rahatsız eden problemle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunların sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor. İKİZLER: Arkadaşınıza görüşmek için verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz.

Arkadaşınıza görüşmek için verdiğiniz sözü unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Aslında tutucu bir kişiliğiniz yok ama bugün gerginsiniz. YENGEÇ : Toplumsal değerlerin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Ev kazalarına açıksınız.

: Toplumsal değerlerin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Ev kazalarına açıksınız. ASLAN : Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanıza rağmen karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok.

: Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanıza rağmen karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok. BAŞAK : Fiziksel aktiviteler için yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir.

: Fiziksel aktiviteler için yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir. TERAZİ: Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Dikkatli olun.

Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Dikkatli olun. AKREP: Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz. Rüyalarınız yoğunlaşabilir.

Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz. Rüyalarınız yoğunlaşabilir. YAY: Yalnızlık sizin için çok önemli. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Motivasyon gücünüzü artırmalısınız.

Yalnızlık sizin için çok önemli. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Motivasyon gücünüzü artırmalısınız. OĞLAK: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Ailenizin işlerine yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Ailenizin işlerine yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. KOVA: Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, siz gizli bir güç arayışındasınız. Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece onun isteklerinin ağır basacağını unutmayın.

Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, siz gizli bir güç arayışındasınız. Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece onun isteklerinin ağır basacağını unutmayın. BALIK: Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Retro Neptün’den önemli destek alıyorsunuz.

7 Eylül gününe damga vuran olaylar