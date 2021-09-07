Güne Başlarken | 7 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla'da Cemal Metin Avcı (32) tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Türk Hava Kurumu'na (THK) 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesini sundu.

İzmir'de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri ve hava yolları acentelerinden bilet satışının yapılamayacağı bildirildi.

Türkiye, Ece Üner ile Susma programındaki olayı konuşmaya devam ediyor. Programda eşi ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan ismindeki kişi, çocuklarının DNA testini talep etmişti. Ece Üner'in açıkladığı sonuçlara göre 5 çocuğun da biyolojik babası belli oldu. Üner'in açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun biyolojik babası da Adnan Bey çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Başkanı Şekib Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, bunda ücretlerin düşük kalmasının da etkili olduğunu söyledi.

ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.

Güne Dair Notlar

7 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,28 TL, euro ise 9,84 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 24°C Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 30°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 18°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Hollanda-Türkiye maçı (TRT 1) Saat: 21.45, Baht Oyunu (Kanal D) Saat:20.00, Kim Milyoner Olmak İster? (ATV) Saat:20.00, Güldür Güldür Show (SHOW TV) Saat:20.00, Aşk Mantık İntikam (FOX) Saat:20.00,

Günün köşe yazısı

Buse Şenses…

17 Şubat 2016’da, Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında, annesiyle birlikte ağır yaralanmıştı. O gün dört buçuk yaşında olan Buse, patlamada gözlerini kaybetti. Murat Çelik'in yazısı...

Kitap önerisi

Sır ve Gölge / Burla Hatun

“Milyarlarca insanın parmak izleri bile farklıyken her birimiz için hayatın anlamı aynı olabilir mi?”

İsmin değiştiğinde geçmişin de değişir mi?

Anne olmak, artık kendin olamayacağın anlamına mı gelir?

Dostluk bittiğinde yerine ne geçer?

Aşk mı daha güçlü bir duygudur, hayranlık mı?

Yaşamın sırları ve gölgeleri arasında kendini gerçekleştirmeye çalışan kadınlar; korkuları ve kaygılarına rağmen aşka ve var olma mücadelesine meydan okuyorlar.

Kimi zaman iş dünyasının rekabet dolu dönemeçlerinden geçerek, kimi zaman da “yazının” sağaltıcı ve büyülü yolunda ilerleyerek buluyorlar kendilerini ve birbirlerini.

Sır ve Gölge okuruna her bölümde başka bir bakış açısı sunan, kahramanlarının görünen yaşamlarının ardındaki asıl dünyayı ustalıkla aydınlatan bir ilk roman.

7 Eylül günlük burç yorumları