Güne Başlarken | 7 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibari ile sona erdi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj (deniz salyası) nedeniyle sünger ve mercanların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Geçen haftaki dalışlarımda gördüğüm manzaralar, şu an biraz daha ağırlaşmış durumda" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook, Kanadalı kullanıcılarının Filistin'i destekleyen paylaşımlarında yaşadıkları engellemelerin "teknik bir arızadan kaynaklandığını" açıklayarak özür diledi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, babası tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Milli sporcular, şampiyonada 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

Güne Dair Notlar

7 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Merkez Sağ’ı Demirel şöyle özetlerdi:

- Ezan susmaz, Bayrak inmez. Özal da “ilerici sağ” kavramına sarıldıydı. Eski 4 eğilimden çıkardığı hedef iki kelimeyle özetlenebilir:

- Sosyal sağ. Merkez Sağ’ın bugünkü kozu ise yerli ve milli kavramlar üzerine kurulmuştur. Öyle ki, “sağ” kelimesini hiç telaffuz etmeden oluşmuş bir sağ blok var. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli

Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor.

Balıkçı ve Oğlu, Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya yakın, dünyadan uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en şiirsel romanı olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope.

Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

7 Haziran günlük burç yorumları