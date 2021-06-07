Güne Başlarken | 7 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Haziran 2021, Pazartesi 07:15 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibari ile sona erdi.
Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj (deniz salyası) nedeniyle sünger ve mercanların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Geçen haftaki dalışlarımda gördüğüm manzaralar, şu an biraz daha ağırlaşmış durumda" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Sosyal medya devi Facebook, Kanadalı kullanıcılarının Filistin'i destekleyen paylaşımlarında yaşadıkları engellemelerin "teknik bir arızadan kaynaklandığını" açıklayarak özür diledi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, babası tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Milli sporcular, şampiyonada 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.
Güne Dair Notlar
- 7 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,56 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Merkez Sağ’ı Demirel şöyle özetlerdi:
- Ezan susmaz, Bayrak inmez. Özal da “ilerici sağ” kavramına sarıldıydı. Eski 4 eğilimden çıkardığı hedef iki kelimeyle özetlenebilir:
- Sosyal sağ. Merkez Sağ’ın bugünkü kozu ise yerli ve milli kavramlar üzerine kurulmuştur. Öyle ki, “sağ” kelimesini hiç telaffuz etmeden oluşmuş bir sağ blok var. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli
Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor.
Balıkçı ve Oğlu, Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya yakın, dünyadan uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en şiirsel romanı olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope.
Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.
7 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygularınızı yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. İşlerinizin düzenli şekilde ilerlemesi sizin iç disiplininizden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz. Dikkatli olun.
- BOĞA: Duygusal konularda kendinizle ilgili aşama kaydetmek istiyorsanız yakın çevrenizle iş birliği yapmak zorundasınız. Sürekli mantıklı yönlerinizi kullanma isteğiniz var. Kısa vadeli planlar yapacaksınız.
- İKİZLER: Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerde göreceksiniz. Zor olanı seçip tarzınızı ve sabrınızı ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat.
- YENGEÇ: Ailede bazı dengelerin gündeme gelmesi söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda başarılısınız.
- ASLAN: Maddi konular yeni boyut kazanacak. Bunun size kazandıracağı prestiji inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda kendinizi farklı şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bazı konularda acele karar vermeyin.
- BAŞAK: Yaratıcılıkta engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu. Olumlu destek alıyorsunuz. Enerjiniz yüksek seyrediyor.
- TERAZİ: Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen isteklerinizi paylaşmıyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bugün dengelerinizi korumalı ve yaşam konforunuzu beslemelisiniz.
- AKREP: Çevrenizde sergilediğiniz inatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınızda daha verimlisiniz.
- YAY: Maddi konularda gerekli atılımları yapmalısınız. Olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişiminizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Hedeflerinizde isabetli davranışlar içindesiniz.
- OĞLAK: Toplumda iyi yerlerde olmak istiyorsunuz. Yaşadığınız iniş-çıkış yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde iyi etki bırakacaksınız. Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız.
- KOVA: Özgürlüğünüzü destekleyen çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızda birçok düşünce mevcut ve her şeyi planlı şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.
- BALIK: Birçok işi bir arada yaptığınızda motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Mesleki anlamda yarar sağlayacak çalışmalar içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.