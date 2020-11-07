Güne Başlarken | 7 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 83 kişi yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılarak galip gelen taraf oldu.

Güne Dair Notlar

7 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,52 TL euro ise 10,12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Antalya, Parçalı bulutlu. 17°C, 26°C Ankara, Parçalı bulutlu. 4°C, 15°C Trabzon, Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 14°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. 8°C, 19°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün kitabı

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği /Milan Kundera

1982 yılında Milan Kundera tarafından yazılan ve çok kısa bir sürede dünya klasikleri arasına girmeyi başaran “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” felsefi roman türünün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor. Dört farklı karakter etrafında şekillenen roman, birbirinden tamamen farklı ama bir şekilde birbiri ile bağlantılı bu karakterler özelinde varoluşçuluk, geleneksellik, aile, kadın erkek ilişkileri, siyasi otorite kavramlarını irdeliyor. Bu kavramların irdelendiği olaylar örgüsünün arka fonunda ise 1968 öncesi Prag baharı ve 1968 sonrası Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya’yı işgal ettiği yıllar göze çarpıyor. Bu işgal ile bağlantılı olarak yaşanılan coğrafyanın romandaki karakterlerin hayatları üzerindeki belirleyiciliği de dikkat çekiyor.

Günün köşe yazısı

Türkiye'de her deprem, sel gibi doğal afet süreçlerinde en büyük sınavlarından birini sosyal medya üzerinden veriyor. Bunu pandemide de sık sık yaşıyoruz. Binlerce kişi olay yerinde olsa da olmasa da her duyduğu ya da gördüğü şeyi, henüz doğruluğu dahi ispatlanmadan paylaşıyor. Bu tür sansasyonel iletiler ilgi gördüğü için olay kısa sürede Türkiye gündemine oturuyor. Peki sonra? Murat Gülderen'in yazısı...

7 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Karşıt burcunuzda ilerleyen aşk gezegeni Venüs, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili olayların gündeme gelmesinden hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz ama haksızlık karşısında tepkilisiniz.

BOĞA: Kendinizi nedensiz bir şekilde hırpalıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde sizinle aynı düşüncede olmayan partnerinizi ikna etmek zorunda kalacaksınız. Çevrenizdeki olayların yönünü takip etmeye çalışın.

İKİZLER: Bugün takıntılarınızın altında iyi niyetli yaklaşımlarınızın olduğunu çevrenize anlatmak sizi yorabilir. Manevi haz duyacağınız işlere odaklanacaksınız. Olayların olumsuz yönü sizi fazla ilgilendirmemeli.

YENGEÇ: Eski konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla şaşırabilir, bugün geçmiş hesapları ile uğraşabilirsiniz. Mesleki konularda sistemli oluşunuzu anlamak istemeyebilirler. Yakın dostlarınızdan ilginç teklifler var.

ASLAN: İnsanları motive etme konusunda epey beceriklisiniz. Bugün yaratıcılığınızın sınırlarını geniş tutuyor ve yaşamınızı anlamlı kılacak işler yapmak istiyorsunuz. En doğruyu deneyerek bulamanızda yarar var.

BAŞAK: Yüksek hedeflere kilitlendiniz. Durum değerlendirmesi yaparken akılcı davranışlar içindesiniz. Bugün, isteklerinizde ısrarcı davranacak ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz.

TERAZİ: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerlerken dikkatsiz yönlerinizi ortaya çıkartabilir. Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars’ın geri hareketi sırasında sizi zorlayabilir. Dostlarınızla bazı iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.

AKREP: Güneş burcunuzda ilerliyor ve girişimciliğinizi ön plana çıkarıyor. Daha enerjik ve coşkulu davranmakla ilgiyi üzerinizde toplayacaksınız. Kendinize olan güveniniz artıyor. Gerekli atılımları yapmalısınız.

YAY: Koşulların duygusal nedenlere dayandığını aslında biliyorsunuz. Bugün, yaşamınızı kolaylaştıracak planlar yapabilir veya dostlarınızla eski günleri hatırlatacak sohbetlerde bulunabilirsiniz.

OĞLAK: Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Bugün, iş potansiyelinizde büyük bir rahatlama gözlenecek. Sezgilerinizin kuvvetli olduğu bugün partnerinizi şaşırtacak davranışlar sergileyeceksiniz.

KOVA: Uzun süredir beklediğiniz performansı yakalamanız mümkün. Hakkınızda herhangi bir şekilde spekülasyon yapılmasına tahammül edemiyor ve gereksiz tartışmaların kaynağı oluyorsunuz.

BALIK: Bugün sabit düşünceler içinde olmanıza rağmen, olayları kısa sürede toparlayacak ve yaşama yeniden asılacaksınız. Yaşanan eski olaylara dönmek istemiyorsunuz. Mantığınız sizi en iyi şekilde yönlendirecek.