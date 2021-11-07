Güne Başlarken | 7 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Kasım 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG’un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sadece Trabzonspor ile ciddi bir fark oluştu. Bu fark ne olur, sonuçlar gösterecek. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir fark değil. Ancak bu oyunla kapanması zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz" dedi.
- Şanlıurfa’da, çocuklar arasında oyun oynarken çıkan tartışmaya aileler de karıştı. Türk ve Suriye uyruklu aileler arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
- Beşiktaş Kulübü´nün asbaşkanı Emre Kocadağ, 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inandığını dile getirdi.
- Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.
Güne Dair Notlar
- 7 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 9, 69 TL euro ise 11,19 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
7 Kasım günlük burç yorumları
KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekmekte zorlanmayacaksınız.
BOĞA: Güneş karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.
İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye gereksinim duyacaksınız. Kendinizi ispat edeceğiniz bir gün.
YENGEÇ: Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. İş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün sakin olmaya ihtiyacınız var.
ASLAN: Gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.
BAŞAK: İletişim gezegeni Merkür, Akrep burcunda ilerliyor. Mesleğinizde ilerlemek isterken duygusal davranmayın. Olayları değerlendirirken yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
TERAZİ: Olaylara temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.
AKREP: İletişim gezegeni Merkür kombinasyon burcunuz Oğlak’ta ilerliyor. Enerjiniz yüksek. Baskıcı davranışlara karşı tepki gösteriyorsunuz. Kararlarınızda diretmeyi sürdürüyorsunuz.
YAY: Aldığınız sorumluluğu yerine getirmekte başarılısınız. İş yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size katkıları olacak başlangıçlar gündemde. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.
OĞLAK: Enerjinizi göstermek istemeyebilirsiniz. Güçlü isteğinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamamalısınız. İyi niyetli yaklaşımınızdan dolayı siz kazanacaksınız.
KOVA: Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatıyor.
BALIK: Güneş kombinasyon burcunuz Akrep’te ilerlerken, kişiliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.