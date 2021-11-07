Güne Başlarken | 7 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG’un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sadece Trabzonspor ile ciddi bir fark oluştu. Bu fark ne olur, sonuçlar gösterecek. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir fark değil. Ancak bu oyunla kapanması zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz" dedi.

Şanlıurfa’da, çocuklar arasında oyun oynarken çıkan tartışmaya aileler de karıştı. Türk ve Suriye uyruklu aileler arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş Kulübü´nün asbaşkanı Emre Kocadağ, 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inandığını dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.

Güne Dair Notlar

7 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 9, 69 TL euro ise 11,19 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

7 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekmekte zorlanmayacaksınız.

BOĞA: Güneş karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye gereksinim duyacaksınız. Kendinizi ispat edeceğiniz bir gün.

YENGEÇ: Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. İş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün sakin olmaya ihtiyacınız var.

ASLAN: Gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

BAŞAK: İletişim gezegeni Merkür, Akrep burcunda ilerliyor. Mesleğinizde ilerlemek isterken duygusal davranmayın. Olayları değerlendirirken yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

TERAZİ: Olaylara temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

AKREP: İletişim gezegeni Merkür kombinasyon burcunuz Oğlak’ta ilerliyor. Enerjiniz yüksek. Baskıcı davranışlara karşı tepki gösteriyorsunuz. Kararlarınızda diretmeyi sürdürüyorsunuz.

YAY: Aldığınız sorumluluğu yerine getirmekte başarılısınız. İş yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size katkıları olacak başlangıçlar gündemde. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.

OĞLAK: Enerjinizi göstermek istemeyebilirsiniz. Güçlü isteğinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamamalısınız. İyi niyetli yaklaşımınızdan dolayı siz kazanacaksınız.

KOVA: Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatıyor.

BALIK: Güneş kombinasyon burcunuz Akrep’te ilerlerken, kişiliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.