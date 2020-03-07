Güne Başlarken | 7 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma önerilerini içeren yazı göndererek, tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurt dışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Harvard Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 100 bin kişinin sağlık verilerini 24 yıl boyunca takip etti. Araştırmacılar, her gün yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketenlerin herhangi bir kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu tespit etti, yüksek zeytinyağı tüketiminin kalp sağlığına faydalı olduğunu belirledi.

Sağlık Bakanı Koca İstanbul’da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle" dedi.

Can kayıplarıyla sonuçlanabilecek olumsuzluklara karşın düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla AB ülkelerine geçiş yapmalarının yasaklanmasının ardından sahiller boşaldı.

Güne Dair Notlar

7 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,08 TL, euro ise 6,8826 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 9°C, 18°C İzmir, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 21°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 20°C Ankara, Parçalı bulutlu. 2°C, 18°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 9°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı. 5°C, 18°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabah erken uyanmak birçok kişi için dert, bunun farkındayız. Hele okul, iş gibi uğraşlar varken sabah sporu yapmak... Çok az kişinin başarabildiği bir şey.

Sabah sporu yapamayanlara şöyle bir öneride bulunalım: Yolunuzu uzatın. İş yerine ya da okula aracınızla gidiyorsanız 3-4 sokak öteye park edip yürüyün.

Toplu taşımayla gidiyorsanız 1 durak önce ya da sonra binin ve inin. Kendinizi hareket etmeye mecbur bırakın.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hizmetçiler (Kanal D), Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’ (Shov TV), Zümrüdüanka (FOX TV)

Dizi önerisi: Avenue 5

Okunacak kitap önerisi: Demir Ökçe - Jack London

Oynanacak oyun önerisi: Slap Kings

Günün spor müsabakaları: Liverpool-Bournemouth (15:30) Gaziantep FK-Trabzonspor, Göztepe-Başakşehir (17:00), Fenerbahçe-Denizlispor (19:00), Barcelona-Real Sociedad (20:30)

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Diğer etkinlikler:

Günlük burç yorumları (7 Mart 2020)

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz. BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Gücünüzü gösterip partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.

Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Gücünüzü gösterip partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz. İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri öne çıkacak.

Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri öne çıkacak. YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ama ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ama ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız. ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin. BAŞAK : Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte çok keyifli aktiviteler yapacak, birbirinize daha da yakınlaşacaksınız. Kıymetini bilin.

: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte çok keyifli aktiviteler yapacak, birbirinize daha da yakınlaşacaksınız. Kıymetini bilin. TERAZİ : Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. Bugün içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. Bugün içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz. AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça iyi işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.

İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça iyi işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor. YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. OĞLAK: Yaşam kaliteniz giderek yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.

Yaşam kaliteniz giderek yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız. KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz. BALIK: Çevreniz tarafından aranılan biri olacaksınız. Finans gezegeninizin vereceği destekle para konusunda akıllıca davranacak, maddi imkan elde edeceksiniz. Başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik bilgilerini kullanacak.

7 Mart gününe damga vuran olaylar

İstiklal Mahkemeleri'nin görevi sona erdi. 1927

Milletvekilleri adaylarının sayısı bütün tahminleri aştı, yalnız Elazığ'dan 600 kişi aday oldu. 1950

İran Başbakanı General Ali Razmara radikal dinci bir militan tarafından öldürüldü. 1951

Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü ve 222 arkadaşı, Anayasa'nın dilini yaşayan dile dönüştürmek için DP Meclis grubu adına bir önerge hazırlayarak Meclis'e sundular. Önergede, değiştirilmesi gereken kelimeler arasında suç, bakanlar kurulu, devrim, ivedilik gibi kelimeler yer alıyordu. 1952

Petrol işletmeciliğini yabancı sermayeye açan Petrol Yasası Meclis'te kabul edildi. 1954

Ankara sokaklarında rock and roll: Gece sinemasından çıkan gençler Bulvarda rock and roll yapmaya başlayınca zabıta tarafından durduruldular. 1957

Akis dergisi toplatıldı; derginin satışı sekiz saat sonra serbest bırakıldı. 1958

Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay yayımladığı mesajda şöyle dedi. "Namlularını daima temiz ve süngülerini daima parlak tutan ordumuzun her türlü engelleri yok etme azmi ile bugünkü hedefi, demokrasiyi ulusuna teslim etmektir." 1961

Anayasa Mahkemesi, iş Kanunu'ndaki grev yasağını iptal etti. 1963

Golda Meir İsrail'in ilk kadın başbakanı oldu. 1969

ABD uzay aracı Voyager 1 Jüpiter ve Uranüs'ün Satürn gibi halkalara sahip olduğunu keşfetti.Voyager 1 Jüpiter'in halkalı resimlerini dünyaya yolladı. 1979

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında petrol anlaşması imzalandı. 1979

İstanbul'da Taksim Meydanı'na Sular İdaresi'nin bulunduğu yere cami yapılması için "Taksim Camii Şerifi ve Külliyesini yaptırma ve Yaşatma Derneği" kuruldu. 1979

Kamuoyunda "faturalı yaşam" olarak bilinen "ücretlilere vergi iadesi" hakkındaki yasanın kapsamı bakanlar kurulu tarafından genişletildi. Fazla mesai, prim ve transfer ücretleri de yasa kapsamına alındı. 1984

"Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi" isteğini içeren 2861 imzalı dilekçe, TBMM Başkanlığı'na verildi. 1986

İstanbul Kandilli Lisesi'nde çıkan yangında, okulun yatakhanesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı tümüyle yandı. Abdülaziz sarayı1876'da kızkardeşi Adile Sultan için yaptırmıştı.1916'da Kandilli Adile Sultan İnas Mekteb-i Sultanisi adıyla okula dönüştürülmüştü. Daha sonra Kandilli Kız Lisesi adını aldı. 1986



