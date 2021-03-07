Güne Başlarken | 7 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 592 testte, 11 bin 770 vaka ile 702 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 64 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 965’e yükseldi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlamasının yasak olarak değil, vakalardaki artışın önüne geçebilmek için fırsat olarak görülmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Kocaeli´de koronavirüs tedbirleri sürerken vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı´nın bugün açıkladığı koronavirüs haritasında ilde 100 bin kişide 99,18 olan vaka sayısı 112,25´ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin iki ordusu var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez" ifadelerine yer verdi.

Güne Dair Notlar

7 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,54 TL euro ise 8,98 TL.

7,54 ise 8,98 Gram altın fiyatı ise 411 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 3°C, 9°C Antalya, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 12°C, 19°C Ankara, Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu. 2°C, 8°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 6°C, 8°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeydoğusu, zamanla il geneli aralıklı yağmurlu. 2°C, 15°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Şimdiden çalışan, emek veren, üreten, farkındalık yaratan, fark yaratan, iyiliğe ve güzelliğe kafa yoran tüm kadınların günü kutlu olsun. Gerçi güzide memleketimizde, kadınlara yönelik şiddete, ayrımcılığa, her tür ayıp söyleme, siyasetçilerin eril ve çirkin dillerine bakınca insanın bu günü kutlayası gelmiyor ama tam da değişim için bu güne sahip çıkmak gerek! Sahip çıkmak derken... ‘Bugün kadınlar günü’ diyerek tencereye, tavaya, hatta tuvalet kağıdına indirim yapıp duyuran fırsatçılardan bahsetmiyorum… Şirin Sever'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Var Mısın? / Doğan Cüceloğlu

Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?

7 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanızda kişisel bir muhasebe yapacaksınız. Bugün bazı konularda değişim içinde olmanız gerekecek.

BOĞA: Hırslı yönlerinizi öne çıkarmak istemenize rağmen bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyeceksiniz. Çalışma koşullarınızı yaratmalısınız. Şartlarınız çok önemli.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün etkisiyle derin düşünerek köklü çözümler üreteceksiniz. Her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için araştırma içindesiniz. Bugün, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: Ay’ın bulunduğu konum sizi huzursuz yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün sizi hiç kimse anlamıyor.

ASLAN: Yönetici gezegeniniz Güneş’in su burcu Balık’ta ilerleyip maddi destek vermesi enerjinizi güçlendiriyor. Sınırlarınızı aşan hedefler yüzünden hareketli saatler geçireceksiniz. Bu da olumlu tepkiler almanızı sağlayacak.

BAŞAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için çevreyle ilgili koşulların doğru yorumlanması gerekiyor. Olumsuz davranmaktan hoşlanmadığınız için çevrenizle iyi geçinmek isteyeceksiniz. Yeni yapılanmaya ihtiyacınız var.

TERAZİ: Dışa dönük ve paylaşımcı yapınızı dengelemeli, sezgilerinizden yola çıkarak önlemler almalısınız. Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

AKREP: Kendinize güvenme özelliğinizi çevrenize de aksettireceğiniz bir gün. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Başlattığınız hiçbir işi yarım bırakmayı düşünmediğiniz için başarı her geçen gün size yaklaşıyor.

YAY: Yalnız çalıştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Endişeli tavırlar içinde olduğunuzda işinizde yavaşlama söz konusu oluyor. Enerjinizi doğru kanallara yöneltmelisiniz. Bütçe sorunları gündeme gelecek.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla sıkı bağlar içindesiniz ama çoğu kez düşüncelerinizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Onları aramak ve görüşmek sizi mutlu edecek. Bugün duygusal konularda kazançlı günlerden biri olabilir.

KOVA: Aşk önemli ama bazen kendinize bile uzak duruyorsunuz. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Sabırlı olmayı öğrenmek ve doğru zamanı beklemek zorundasınız.

BALIK: Sabah saatlerine yavaş başlayacaksınız. Günün sonrasında hız kazanacak ve kendinizle ilgili planlarınızı uygulayacaksınız. Ailenizin isteklerini algılayabilirsiniz. Duygusal bağlarınız güçlenebilir.