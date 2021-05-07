Güne Başlarken | 7 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Mayıs 2021, Cuma 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı.
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gökyüzünde görünen ışıklı cisimler, şaşkınlığa yol açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.
- İzmir'de Beydağ Barajı havzasında suların çekilmesi sonucu Roma İmparatorluğu döneminden kalma mozaik, taş duvar gibi kalıntıların ortaya çıkması bölgede heyecan yarattı.
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hande Fırat'ın CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katıldı. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Elvan, kripto paralar ile ilgili de konuştu.
Güne Dair Notlar
- 7 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 10, 00 TL.
- Gram altın ise 484 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 9°C, 25°C Parçalı bulutlu Trabzon, 13°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 29°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Uzun yola çıkmadan önce araç bakımı ihmal edilmemeli. Aracın sizi yarı yolda bırakmaması için önemli olan bu bakım, aynı zamanda konforlu ve tasarruflu bir yolculuk da sağlar. Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Stefan Zweig- Olağanüstü Bir Gece
Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir. Sıradan bir Pazar gününü at yarışlarında geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak "suç" işler. Böylece yeniden "hissetmeye" başladığını, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark eder. İçindeki haz dolu esrime, aynı günün akşamında onu gece âleminin son atıklarının arasına, "hayatın en dibindeki lağımlara" sürükleyecek, varış noktası ise ruhani bir uyanış olacaktır.
7 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: İş nedeniyle gireceğiniz ortamda ilginizi cezbedecek konular olacak. Burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği enteresan kişilerle tanışabilirsiniz.
- BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmalısınız. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
- İKİZLER: Yaşama açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Özgür ruhunuz atağa kalktığında çevrenizdeki bağları kopartacak kadar fevri davranıyorsunuz.
- YENGEÇ: İletişimde her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşinizde duygusal yönünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yeni ve heyecanlı projeler peşindesiniz.
- ASLAN: İş konusunda farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçin. Olayları içinizde tutup kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.
- BAŞAK: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizi bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek, farkındasınız.
- TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak iyi hissettiriyor.
- AKREP: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Bugün Ay’ın bulunduğu konum aşk ilişkilerini gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda huzursuz hissediyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.
- YAY: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız var ama ilişkilerinizde umursamaz oluyorsunuz. Aşkta yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.
- OĞLAK: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak kişiler karşınıza çıkacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
- KOVA: Siz aşka her zaman çok önem veren birisiniz. Bugün her zamankinden daha fazla aşka önem verip peşine düşeceksiniz. Çevrenizdekileri etkileme olasılığınız çok güçlü. Birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
- BALIK: Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazırlıklı olun. Kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye gayret etmelisiniz.