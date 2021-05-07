Güne Başlarken | 7 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gökyüzünde görünen ışıklı cisimler, şaşkınlığa yol açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.

İzmir'de Beydağ Barajı havzasında suların çekilmesi sonucu Roma İmparatorluğu döneminden kalma mozaik, taş duvar gibi kalıntıların ortaya çıkması bölgede heyecan yarattı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hande Fırat'ın CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katıldı. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Elvan, kripto paralar ile ilgili de konuştu.

Güne Dair Notlar

7 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 10, 00 TL.

ise Gram altın ise 484 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 9°C, 25°C Parçalı bulutlu Trabzon, 13°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 29°C Gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Uzun yola çıkmadan önce araç bakımı ihmal edilmemeli. Aracın sizi yarı yolda bırakmaması için önemli olan bu bakım, aynı zamanda konforlu ve tasarruflu bir yolculuk da sağlar. Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Stefan Zweig- Olağanüstü Bir Gece

Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir. Sıradan bir Pazar gününü at yarışlarında geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak "suç" işler. Böylece yeniden "hissetmeye" başladığını, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark eder. İçindeki haz dolu esrime, aynı günün akşamında onu gece âleminin son atıklarının arasına, "hayatın en dibindeki lağımlara" sürükleyecek, varış noktası ise ruhani bir uyanış olacaktır.

7 Mayıs günlük burç yorumları