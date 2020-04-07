Güne Başlarken | 7 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 775 milyon 281 bin 225 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
07 Nisan 2020, Salı 07:53 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
- MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, corona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
- İstanbul'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, 06.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.
- Yeni tip corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
- 7 Nisan günü saat 7.52'de dolar 6,77 TL euro ise 7,33 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu İzmir, 10°C, 16°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 20°C Hafif sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 13°C Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor Trabzon, 8°C, 11°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs önlemleri kapsamında pazar günü de evden çıkmamanız sağlıklı kalmak için yapabileceğiniz en iyi şey olacak. Yatağınızdan kalkın, müziği açın ve şarkıya eşlik ederek dans edin. Ardından güzel bir kahvaltı ile güne güzel devam edin. Unutmayın! "Yine baharlar gelecek."
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Hekimoğlu (Kanal D)
Dizi önerisi: En Son Babalar Duyar (nostalji)
Kitap önerisi: İşimdeyim Gücümdeyim - Umut Sarıkaya
Oyun önerisi: APB Reloaded
Günlük burç yorumları (7 Nisan 2020)
- KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyecek durumdasınız. Bugün, yüksek hedefleriniz var.
- BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarını denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
- YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. Yatırımlarınız hızla gelişecek. İstenemeyen harcamalar söz konusu.
- ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. Küçük kazalara meyillisiniz.
- BAŞAK: Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Bu da size daha sonra kazanç olarak dönecek. Arkadaşlarınızla bazı adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- TERAZİ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. Bu yüzden içinizdeki kıpırdamalara anlam vermeyebilirsiniz.
- AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler sizi bulacak. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilir. Engelleri aşacak cesarete sahipsiniz.
- YAY: İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projeler doğrultusunda yeni organizasyonlar ortaya çıkacak. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi sağlam tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza kurallar getirdiniz.
- BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans evinizin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Sosyal hayattaki bazı çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
7 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü. 1600
- Sultan I. Abdülhamid öldü; III. Selim tahta çıktı. 1789
- Yıldız Sarayı'nda, ''Balkan Basın Birliği Kongresi'' ve ''Balkan Antantı Ekonomik Konseyi'' çalışmalarına başladı. 1938
- BM'ye bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu. 1948
- Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1963
- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları ''hak yürüyüşü'' yaptı. 1969
- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli silahlı saldırı sonucu felç oldu. 1978
- Türkiye'nin ABD'den aldığı 40 Phantom savaş uçağından ikisi Eskişehir'de teslim edildi. 1978
- Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. 1987
- Hacıları almak için Cidde'ye gitmek üzere Adana'dan havalanan THY'ye ait Trakya uçağı, kalkışından kısa süre sonra düştü. Yolcusu bulunmayan uçağın 6 kişilik mürettebatı öldü. 1999