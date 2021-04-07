Güne Başlarken | 7 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
07 Nisan 2021, Çarşamba 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- 2020’de Türkiye’de e-ticaret hacminin 2019’a göre yüzde 66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini belirten Pekcan, “E-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019’da yüzde 9.8 iken, 2020’de 5.9 puan artışla yüzde 15.7’ye çıktı. E-ticarette yüzde 129 ile beyaz eşya, yüzde 105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200 ile gıda ve yüzde 100 ile çiçekçilik en fazla artış gösteren alanlar oldu” dedi.
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da görev yapan Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
- Beşiktaş, UEFA'nın gelecek sezon gelirlerin %15'ine el koyma kararı hakkında açıklama yayımladı.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleşen görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti." ifadelerini kullandı.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Güne Dair Notlar
- 7 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 16 TL euro ise 9, 68 TL.
- Gram altın ise 455 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 19° Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 20°C Parçalı bulutlu Ankara, 10°C, 22°C Parçalı bulutlu Trabzon, 13°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bilim TIR’ı yola çıktı. Öğrencilere bilimi sevdirmeyi hedefleyen “Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi kapsamında yola çıkan bilim TIR’ı ile 8-15 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere; çevre ve afet bilinci, su kullanımı, drama, satranç, müzik eğitimleri verilecek. Bilim TIR’ının ilk durağı, Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu oldu. Okulda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek etkinlik yapıldı. Eren Aka'nın köşe yazısı...
Günün kitabı
Ellen Marie Wiseman- Yetim Koleksiyoncusu
Gelmiş geçmiş en güçlü ilaç, sevgidir…
1918 yılının güzel bir sonbahar gününde başlamıştı her şey. Ben, annem ve henüz küçücük birer bebek olan ikiz erkek kardeşlerimle sanki babam hâlâ savaşta, bir zamanlar adına vatan dediğimiz bir cehennemin ortasında değilmiş gibi o büyük kutlamaya katılmıştık. Sinsice yayılan küçücük bir virüsün, sadece birkaç gün içinde her şeyi değiştireceğinden, o an önem verdiğimiz, kutladığımız, sevdiğimiz şeyleri, etrafımızda dönüp duran, gülen, nefes alan, şarkı söyleyen tüm bu hayatları birer birer hayat sahnesinden sileceğinden habersiz bir şekilde o mahşeri kalabalığın içindeydik.
Biliyor musunuz? Benim annem sabah güneşi gibi kokardı. Sıcacık gülüşü içimde buz tutmuş tüm korkuları teker teker eritip yok ederdi. Bilseydim… Ah, keşke bilseydim annemin ellerini son kez tuttuğumu. Ona daha sıkı sarılır, beni, kardeşlerimi bırakıp gitmemesi için yalvarırdım. O kalabalığa girmemek, sonsuza dek evimizin güvenli duvarları arasında kalabilmek için ne gerekirse yapardım.
Ancak şimdi, annemin bedeni yatağında cansız bir şekilde yatarken ve kardeşlerim açlıktan kıvranarak ağlarken bir seçim yapmak zorundayım. Hayatlarımızı ve görünmez bir iple birbirine bağlıymış gibi duran kaderlerimizi tamamen değiştirecek bir seçim. Evet, korkuyorum, hem de çok ama güçlü olmaktan başka şansım da yok. İnancın, sevginin gücüne inanmalıyım. Çünkü gelmiş geçmiş en güçlü ilaç sevgidir. Bunu biliyorum ve dünya dönmeye devam ettiği sürece bu asla değişmeyecek.
Ben, Pia Lange ve bu, benim hikâyem.
Ellen Marie Wiseman'ın usta kaleminden dökülen Yetim Koleksiyoncusu, dünya nüfusunun üçte birini etkileyen, ölümcül bir pandeminin tam ortasında verilen güçlü mücadeleye, sevgiye, bağlılığa ve umuda yazılmış bir destan.
7 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz sert tepkiler alırsınız.
- BOĞA: Kuracağınız sağlam dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
- İKİZLER: Parayı seviyor ve kişisel zevkleriniz için harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulayabilirsiniz. Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve belki de eski günleri konuşacaksınız. Fazla beklemeyin.
- YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın davranmalısınız.
- ASLAN: Düşünce bazında kalacak konular için çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha bekleyin. Motivasyonunuz güçleniyor.
- BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklar.
- TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu bir tavır takınacaksınız. Yaratıcılıkta zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik ve önlemci. Özellikle, bugün epey başarılısınız.
- AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çizmeniz çevre faktörleri de olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularda yeni fikirlere açıksınız.
- YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirmekte ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.
- OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor sonra zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.
- KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
- BALIK: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluk yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.