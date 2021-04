Güne Başlarken | 7 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

2020’de Türkiye’de e-ticaret hacminin 2019’a göre yüzde 66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini belirten Pekcan , “E-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019’da yüzde 9.8 iken, 2020’de 5.9 puan artışla yüzde 15.7’ye çıktı. E-ticarette yüzde 129 ile beyaz eşya, yüzde 105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200 ile gıda ve yüzde 100 ile çiçekçilik en fazla artış gösteren alanlar oldu” dedi.

dedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da görev yapan Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beşiktaş, UEFA'nın gelecek sezon gelirlerin %15'ine el koyma kararı hakkında açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleşen görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti." ifadelerini kullandı.

ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Güne Dair Notlar

7 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 16 TL euro ise 9, 68 TL.

ise 9, 68 Gram altın ise 455 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 19° Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 20°C Parçalı bulutlu Ankara, 10°C, 22°C Parçalı bulutlu Trabzon, 13°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, Az bulutlu ve açık

Günün köşe yazısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bilim TIR’ı yola çıktı. Öğrencilere bilimi sevdirmeyi hedefleyen “Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi kapsamında yola çıkan bilim TIR’ı ile 8-15 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere; çevre ve afet bilinci, su kullanımı, drama, satranç, müzik eğitimleri verilecek. Bilim TIR’ının ilk durağı, Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu oldu. Okulda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek etkinlik yapıldı. Eren Aka'nın köşe yazısı...

Günün kitabı

Ellen Marie Wiseman- Yetim Koleksiyoncusu

Gelmiş geçmiş en güçlü ilaç, sevgidir…

1918 yılının güzel bir sonbahar gününde başlamıştı her şey. Ben, annem ve henüz küçücük birer bebek olan ikiz erkek kardeşlerimle sanki babam hâlâ savaşta, bir zamanlar adına vatan dediğimiz bir cehennemin ortasında değilmiş gibi o büyük kutlamaya katılmıştık. Sinsice yayılan küçücük bir virüsün, sadece birkaç gün içinde her şeyi değiştireceğinden, o an önem verdiğimiz, kutladığımız, sevdiğimiz şeyleri, etrafımızda dönüp duran, gülen, nefes alan, şarkı söyleyen tüm bu hayatları birer birer hayat sahnesinden sileceğinden habersiz bir şekilde o mahşeri kalabalığın içindeydik.

Biliyor musunuz? Benim annem sabah güneşi gibi kokardı. Sıcacık gülüşü içimde buz tutmuş tüm korkuları teker teker eritip yok ederdi. Bilseydim… Ah, keşke bilseydim annemin ellerini son kez tuttuğumu. Ona daha sıkı sarılır, beni, kardeşlerimi bırakıp gitmemesi için yalvarırdım. O kalabalığa girmemek, sonsuza dek evimizin güvenli duvarları arasında kalabilmek için ne gerekirse yapardım.

Ancak şimdi, annemin bedeni yatağında cansız bir şekilde yatarken ve kardeşlerim açlıktan kıvranarak ağlarken bir seçim yapmak zorundayım. Hayatlarımızı ve görünmez bir iple birbirine bağlıymış gibi duran kaderlerimizi tamamen değiştirecek bir seçim. Evet, korkuyorum, hem de çok ama güçlü olmaktan başka şansım da yok. İnancın, sevginin gücüne inanmalıyım. Çünkü gelmiş geçmiş en güçlü ilaç sevgidir. Bunu biliyorum ve dünya dönmeye devam ettiği sürece bu asla değişmeyecek.

Ben, Pia Lange ve bu, benim hikâyem.

Ellen Marie Wiseman'ın usta kaleminden dökülen Yetim Koleksiyoncusu, dünya nüfusunun üçte birini etkileyen, ölümcül bir pandeminin tam ortasında verilen güçlü mücadeleye, sevgiye, bağlılığa ve umuda yazılmış bir destan.

